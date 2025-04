Una joven da a luz sola sobre el asfalto de la entrada de urgencias: “Gritaba, gritaba, pero nadie venía”

Un bebé recién nacido (Freepik)

Donia, una joven de la localidad francesa de Grasse, en el departamento de los Alpes-Marítimos, dio a luz a su hija el 20 de febrero de 2025 de una de las maneras más inusuales posibles: sobre el asfalto del aparcamiento del hospital, sin la posibilidad de llegar al interior del centro y recibir el auxilio de los trabajadores a tiempo.

Durante la noche anterior, la mujer comenzó a sentir unas contracciones bastante fuertes, por lo que, por la mañana, dejó a su hijo de un año y medio con su hermana y se dirigió con su marido a la unidad de maternidad del hospital de Grasse. Tal y como señala ella misma al medio Nice-Matin, tras el examen, la comadrona le indicó que aún era demasiado pronto para dar a luz, por lo que lo mejor era que regresase a casa a esperar.

Donia no lo cree así, por lo que prefiere caminar por un parque cercano, “para más seguridad”, con el objetivo de encontrarse cerca del centro en caso de que el parto continuase avanzando. De repente, la joven siente que el dolor se vuelve más intenso, por lo que ella y su marido intentan llegar con rapidez de nuevo al hospital: “Durante el trayecto de regreso al hospital, rompí aguas. En mi estado no me sentía capaz de caminar, así que mi esposo estacionó el coche frente a urgencias”.

“No es una urgencia”

El marido de Donia ingresó en el centro pidiendo una camilla o una silla para poder trasladar a su mujer hasta la unidad de maternidad, que se encontraba solo a unos metros. Sin embargo, sus peticiones fueron en vano, ya que la familia señala que la recepcionista tras el mostrador le indicó que se encuentra en las Urgencias del hospital y que su caso “no es una urgencia”.

“Mi esposo se estaba enojando, así que le dije que lo dejara, que intentaría caminar”, continúa relatando la joven. Vuelven a coger el coche y lo sitúan en una zona no muy lejana a la barrera de entrada. Cuando Donia salió y se dispuso a ir por su propio pie, una contracción violenta le hace caer al suelo: “Me caí y de repente, estando acostada, sentí que la cabeza de mi pequeña comenzaba a salir”.

En ese momento sabe que es cuestión de minutos que se produzca el parto, por lo que se ve obligada a quitarse los pantalones y su esposo intenta asistirla: “Yo gritaba, gritaba, pero nadie venía, ni siquiera los empleados que estaban en el descanso”. Mientras algunos transeúntes comienzan a acercase al lugar (y alguno, según destaca Donia, aprovecha para grabar la escena con su teléfono móvil), una anestesista ve por la ventana lo que está ocurriendo: “Salió corriendo hacia mí, pero ya era demasiado tarde. Colocó a mi pequeña sobre mí y me cubrió con una sábana”.

Finalmente llegó la camilla para trasladarla a una habitación del hospital. Sin embargo, ya tarde, pues Donia había dado a luz sobre el asfalto del aparcamiento sin recibir la asistencia que necesitaba.

La respuesta del hospital

“En la maternidad todo fue superbién”, destaca la joven, “un encargado vino a disculparse en nombre del hospital e incluso una comadrona logró hacerme reír al apodarme cariñosamente Señora Rápida”. Afortunadamente, su hija se encuentra en perfectas condiciones y Donia poco a poco ha podido ir recuperándose de la situación traumática que experimentó: “Ahora estoy un poco mejor, pero durante las primeras semanas estaba muy impactaba y miraba a mi hija con un poco de tristeza, por cómo llegó al mundo”.

La mujer reconoce que pasó mucho miedo: “Me sentí un poco como un animal”. Por este motivo, ha intentado indagar para entender la actitud del servicio de urgencias, enviando dos cartas al hospital de Grasse que, por el momento, no han sido respondidas. El deseo de la joven es que esto no le pase a nadie más.

El medio Nice-Matin se puso en contacto con el departamento de comunicación del centro hospitalario, que se negó a responder a preguntas sobre algún posible fallo. Sin embargo, aseguraron que “esta joven fue atendida por el servicio de maternidad. No todo es culpa del hospital y el servicio de relaciones con los usuarios ha tomado en consideración su caso”.