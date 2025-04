Una mujer británica es arrestada tras confiscar los iPads de sus hijas y pasa siete horas en una celda: califica la actuación policial de “completa sobrerreacción”

vacaciones familiares, viaje familiar, familia y niños, chicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Te imaginas castigar a tus hijas sin usar el iPad y que la policía te arreste? Este suceso digno de la serie Black Mirror le ocurrió a Vanessa Brown. Hace unos días, esta mujer británica de 50 años vivió esta situación en sus propias carnes.

El 26 de marzo tuvo que pasar siete horas y media en el calabozo después de confiscarle la tablet a sus hijas. La propia protagonista declaró al medio británico LBC que se trató de una experiencia devastadora y traumática.

La policía arrestó a la implicada, afirmando que había robado los dos dispositivos electrónicos. Brown alegó que había escondido estos para que sus hijas pudiesen estudiar sin desconcentrarse.

Un hombre de unos 40 años denunció a la policía de Surrey la pérdida de dos iPads. La policía rastreó los dispositivos hasta la casa de la madre de Brown, en Cobham. Posteriormente, la propia Vanessa aceptó que pertenecían a sus hijas y que tenía derecho a confiscarlos. “Fue muy poco profesional. Le hablaban a mi madre, que tiene más de 80 años, como si fuera una delincuente”, afirmó para el medio.

Los agentes la animaron a devolver los iPads, sin embargo, se negó a cooperar, por lo que fue arrestada bajo sospecha de robo. La llevaron a la estación de policía de Staines, donde la registraron, le tomaron las huellas dactilares y le hicieron fotografías antes de encerrarla en una celda.

Después de pasar más de siete horas, fue puesta en libertad bajo fianza, con la condición de que no pudiera hablar con nadie relacionado con la investigación hasta que se desestimara el caso.

“Completa sobrerreacción”

Vanessa no ha dado crédito con toda la revuelta mediática que se ha formado. “Se trata de una completa sobrerreacción, afirmó indignada. Enviaron un coche patrulla al colegio de mis hijas. Sé que hay gente denunciando robos, asaltos y delitos muy violentos en nuestro barrio y sus alrededores, y no reciben respuesta durante días”.

La velocidad del arresto le sorprendió, y más tratándose de una respuesta falsa, según confirma ella. La superintendente Aimee Ramm fue declaró para los medios que Vanessa no podía hablar con los implicados, ni siquiera con sus hijas, hasta que se cerrara el caso.

Tras estar un día entero investigando, los agentes pudieron verificar que los iPads pertenecían a las hijas de la mujer y, por ende, tenía derecho a confiscarlos. Por lo tanto, el caso se cerró al día siguiente sin más trámites, y las condiciones de la fianza impuestas dejaron de ser aplicables.

Revuelo en las redes sociales

La extraña noticia no ha tardado en viralizarse en las redes sociales. Muchos usuarios no daban crédito a la situación. En muchos casos, los trámites policiales suelen ser lentos y, en este caso, no se trataba de un caso peligroso.

“Cuando ocurren cosas graves no son tan rápidos” afirmaba un internauta indignado. Los cuerpos policiales admiten que se ha tratado de una medida preventiva y que no han actuado de manera flagrante.