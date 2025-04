Un joven con autismo sale de casa sin chaqueta, ni teléfono y desaparece: los primeros seis días de búsqueda terminan en fracaso

La investigación de Jonathan Hoang está paralizada (Help-Us-Find-Jonathan-Hoang-Endangered-Missing-Person)

La desaparición de Jonathan Hoang, un joven de 21 años con autismo, ha conmocionado a la comunidad de Arlington, Washington, después de que se reportara su ausencia el 31 de marzo. A pesar de los esfuerzos intensivos por parte de las autoridades y más de 4.000 horas de trabajo dedicadas a la búsqueda, el joven sigue sin ser encontrado. La familia, devastada por la incertidumbre, ha pedido el apoyo de la comunidad para seguir buscando pistas sobre su paradero, después de que la policía haya decidido terminar la búsqueda, según la revista People.

Hoang fue visto por última vez en su residencia en Arlington alrededor de las 7:30 p.m. del 30 de marzo, en la cuadra 18500 de 114th Drive NE. Las autoridades aseguran que un familiar lo oyó salir de la casa y sospechan que pudo salir descalzo. Además, “Jonathan tiene autismo y salió de casa sin teléfono, ni chaqueta”, explicaron las autoridades. Desde ese momento, el joven se encuentra desaparecido y sin señales claras de su ubicación.

Según la información que ha proporcionado la familia de Hoang en redes sociales, el joven solo llevaba consigo su iPad, que “no tiene acceso a datos móviles”, sino solo a wifi. Este hecho “ha complicado mucho la búsqueda, ya que no hay forma de rastrear su paradero a través de su teléfono móvil”, agregó la policía en el comunicado.

“La búsqueda terrestre se ha suspendido a la espera de nuevas pistas”

El operativo de búsqueda comenzó de inmediato, movilizando a cerca de 150 voluntarios, equipos de búsqueda en tierra, unidades caninas, drones y hasta un helicóptero. Durante los seis días siguientes, las autoridades dedicaron más de 4.000 horas de trabajo en la zona, pero a pesar de los esfuerzos, Hoang no fue encontrado. El análisis del teléfono móvil del joven tampoco proporcionó “ninguna prueba con valor”. “Por el momento, la búsqueda terrestre se ha suspendido a la espera de nuevas pistas, la recuperación de evidencia o nuevas pistas”, declaró la oficina del sheriff. “[El equipo de búsqueda y rescate] continuará realizando inspecciones periódicas en la zona y dará seguimiento a todas las pistas”, indicó la Oficina del Sheriff del Condado de Snohomish. A pesar de la falta de resultados, las autoridades recalcaron que Jonathan sigue siendo considerado una persona desaparecida en peligro.

En un giro inesperado, la familia de Jonathan expresó públicamente sus temores y sospechas sobre su desaparición en una publicación en Facebook el 9 de abril. En su mensaje, la familia apeló a las autoridades para que investigaran la posibilidad de que su hijo hubiera sido secuestrado, dado que las unidades de búsqueda no habían encontrado ninguna señal de él en los alrededores de la casa. “No es un niño, sino un adulto con discapacidad”, enfatizó la familia. “Quienes lo conocieron bien saben que no era propenso a vagar, y las circunstancias que rodean su desaparición deberían ser motivo de alarma”. La familia destacó que Jonathan es un joven “dulce, amable, gracioso y muy querido” y que la incertidumbre de no saber su paradero ha sido “indescriptiblemente dolorosa”.

Además, la familia explicó que Jonathan, aunque es funcional y usa el transporte público, tiene dificultades para encontrar el camino de regreso a casa. “Es posible que haya tenido problemas para orientarse o se haya bloqueado ante una situación estresante”, explicó la madre del joven en una entrevista con KING, afiliada de NBC. La familia también mencionó que Jonathan estaba en un programa de transición para adultos, con el fin de adquirir habilidades laborales en Everett.

El padre de Jonathan, Thao Hoang, compartió su angustia durante la misma entrevista: “Quizás salió, por alguna razón, pero alguien podría haberlo atraído, o alguien podría haberle pedido ayuda y lo sacó de la casa en pánico”. Esta hipótesis es respaldada por el hecho de que Jonathan no estaba en su habitación la mañana en que su madre fue a verificar cómo se encontraba. Las autoridades siguen solicitando la colaboración de la comunidad. “Cualquier persona que haya visto a Jonathan o tenga información sobre su paradero debe llamar inmediatamente al 911”, concluyeron.