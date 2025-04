Una almeriense de ‘First Dates’ rechaza a su cita por sacarle de sus casillas: “Es un payaso. Me ha reventado la paciencia”

Paco Pepe y Mariani durante su cita en 'First Dates'. (Cuatro)

En el restaurante de First Dates lo que menos importa es la comida. Nada más cruzar sus puertas, los comensales saben que da igual lo que pidan de menú y es que el objetivo no es llenar el estómago, sino conocer a una posible pareja. Con esta intención llegaba al programa de este jueves 10 de abril Paco Pepe, un ingeniero e inventor que llegaba con algún artículo y una tarjeta de su empresa para dársela a Carlos Sobera.

Desde el comienzo la cosa ya prometía, pues quiso dejar claro ante la cámara que había gente que le tomaba “por loco” debido a su profesión. “A la gente que me dice que soy un loco, les digo que de Einstein, Newton, Marconi, Tesla o de Arquímedes también decían que eran unos locos”, decía, comparándose con ellos. Sin necesidad de que nadie le preguntase, el soltero de Chiclana de la Frontera (Cádiz) contaba que estaba dedicado a hacer inventos para salvar la vida y es que él sabía lo que era estar al borde de la muerte “un corazón mecánico, una doble válvula que impulsa, bañada en heparina, a un gusanillo que va limpiando los pulmones, un filtro para el riñón…”.

Paco Pepe en el programa 'First Dates'. (Cuatro)

“Es muy difícil encontrar una mente abstracta como la tuya. El genio no nace, el genio se hace. Quiero conocer ese momento en el que haya alguien que quiera apreciar y notar las realidades de las soluciones que van conmigo. Sé lo que es perder la vida y sé lo que hace falta “, seguía a modo de presentación.

Fue en ese momento cuando llegó Mariani, de 58 años y procedente de Almería. Con las cosas muy claras, afirmaba en su presentación que “Me veo de p... madre, con enfermedades, un ictus y un montón de cosas que tengo. Que el Señor me deje como estoy, me veo estupenda de la muerte". Cuidadora de profesión, la andaluza tiene también una faceta como poetisa que desveló en el programa de Cuatro: “Siempre digo que no sé escribir poesías, sino que escribo sentimientos que de vez en cuando riman”, contaba.

Mariani en el programa 'First Dates'. (Cuatro)

Por eso, cuando vio que su cita le había dejado en la barra un folio en blanco colgado de un artilugio, pensaba que era para que lo rellenaran con su historia de amor. Nada más lejos de la realidad y es que lo que debería haberle llamado la atención era el invento de Paco Pepe, del que afirmó que parecía un jamonero, prestándole cero atención.

La primera impresión con su pretendiente no fue mucho mejor. “No me gustan los señores bajitos, me gustan más altos que yo y físicamente no me ha atraído en absoluto”, afirmaba rotunda ante la cámara. Paco Pepe, por su parte, sí que veía futuro a la historia: “Me gusta mucho de ella cómo combina ese traje largo, con giro de melena y esa sonrisa que acompaña. La verdad es que es atractivo, así es la vida”.

En el transcurso de la cita Mariani no tenía clemencia ni con su cita ni con sus inventos. “Si son iguales que el aparato ese que había en la puerta con la notita, pues ya le doy un cero. El invento me parece una puta mierda, así de claro, como todo él. ¿Qué pinta un cuerno en First Dates?”, aseguraba, refiriéndose a un vaso en forma de cuerno que el andaluz llevó a la cita y del que bebió en todo momento.

Y seguía: “No conoces a una persona y te dice que es inventor, no sabes si realmente es un científico que ha descubierto la Luna. Pero, cuando escuchas las estupideces que dice, te das cuenta de que te ha tocado el payaso del circo”.

Mariani ha querido saber qué buscaba Paco Pepe de una mujer y él le ha dicho que buscaba una sonrisa y que se estaba acordando de unos ojos verdes que le volvían loco. La soltera se ha sorprendido y le ha dicho que estaba confundiendo “me estás hablando de unos ojos verdes cuando tienes delante los míos que son marrones”. Él ha sido muy claro “sí, y tan feos cómo los míos”, le soltó a bocajarro. Mariani no daba crédito y le ha dicho que era un poco insulto y que no entendía que estuviera haciendo algo así. “¿Tú sabes la cantidad de tíos que se pelearían por conquistar a este pedazo de mujer?”, sentenció.

Mariani y Paco Pepe en el programa 'First Dates'. (Cuatro)

“Yo llevo muchos años sola porque quiero, pero este tío no se va a comer un rosco si llega a una cita y te está hablando de los ojos verdes de la otra. Yo no tengo que hablar de mis noches locas, porque no procede. Teniéndome a mí, un pibonazo en frente, vete a la mierda”.

“A medida que ha ido transcurriendo la cena, la ha ido cagando más y más. En un momento, ya no sabía qué hacer con este hombre. ¿Me está pasando esto a mí? Me ha reventado la paciencia este tío, esta noche”.

La decisión final

En el momento de la decisión final, Paco Pepe ha vuelto a liarla al llamar “Marimar” a su cita y Mariani le ha dicho que no se llamaba así. El soltero lo ha vuelto a intentar con un “perdón, Marian” y ella se ha enfadado más todavía. Mariani le ha dicho que ligaba muy mal y le ha deseado que encontrar a una mujer que le aguantara.

Ella está muy bien sola y ha terminado marchándose porque no entendía que encima el soltero le dijera: “Lógico que no quieras conocer hombres, me estás dejando pasar”. La almeriense se despidió en el mismo tono: “Hijo mío, ¡ahí te quedas! Sigue inventando cosas. Yo me voy a ver si bailo por ahí y encuentro a otro que me dé vida y pasión, lo que tú no”.