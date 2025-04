Ábalos usó su “influencia” para que otra expareja suya fuera contratada en una empresa pública, según la UCO

El exministro de Transportes José Luis Ábalos a su llegada para comparecer durante la Comisión de Investigación sobre los contratos públicos realizados durante la pandemia del covid-19, en el Senado, a 6 de mayo de 2024, en Madrid (España). (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press)

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha enviado al Tribunal Supremo (TS) un nuevo informe sobre el ‘caso Koldo’ donde dice que el exministro José Luis Ábalos usó su “influencia” para que otra ex pareja suya, identificada por las siglas CMM, fuera contratada por Logirail, empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes. Así consta en el último informe remitido por la Benemérita al instructor de esta causa en el TS, el magistrado Leopoldo Puente, a fin de hacerle un resumen de lo investigado hasta el momento.

La UCO señala que, del análisis del material digital intervenido, se desprende que CMM, ex pareja de Ábalos, fue contratada por Logirail, empresa pública vinculada al Ministerio de Transportes, cuando “formaba parte del círculo personal” del entonces ministro. Y, “a la luz” de los mensajes analizados, sostiene que CMM “habría contado para la consecución de ese puesto de trabajo con la influencia del entonces ministro Ábalos”. “Para ello, Koldo (García) actuó como transmisor con el fin de que dicha contratación no solo se llevara a cabo sino que un vez formalizada no se rescindiera”, afirma el informe, al que ha tenido acceso Europa Press.

Ábalos pide al Supremo la nulidad de la causa en su contra por la presunta investigación ilegal.

En el mismo, los investigadores plasman un mensaje de Ábalos a Koldo el 8 de octubre de 2019: “¿A la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, Adif o alguna de sus subcontratas?”, a lo que el entonces asesor del ministro contesta: “Lo arreglo”.

* Información elaborada por Europa Press