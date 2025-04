Los mejores podcasts de Apple España para escuchar este día

Apple y Spotify pelean por ofrecer los mejores servicios de streaming de música y podcast. (Infobae)

Los podcasts son productos de audio que están a disposición a través de archivos o plataformas por streaming, como es el caso de Apple y una de sus grandes ventajas es que el usuario puede escucharlo cuando lo desee y cuantas veces quiera.

Así como en el nuevo milenio las personas pueden estar al tanto de las noticias de su país al tener aplicaciones de medios de comunicación o ver los catálogos de películas desde el celular, también pueden disfrutar de escuchar noticias, historias, relatos, entrevistas, entre otras a través de sus dispositivos móviles sin necesidad de estar pegado a su pantalla y con la posibilidad de hacer otras tareas simultáneamente.

Acá traemos un listado de las producciones más populares del momento

1. Nadie Sabe Nada

Andreu Buenafuente y Berto Romero se sientan frente a frente, micro a micro, e improvisan. ¿Qué puede salir mal? El humor de estos dos genios es oro para tus orejas. Ábrelas bien que, en el fondo, nadie sabe nada.?En directo en Cadena Ser los sábados a las 12:00 y a cualquier hora si te suscribes.

2. La Ruina

Tomàs Fuentes e Ignasi Taltavull comentan y juzgan la peor anécdota de la gente que viene de público al programa. La historia más miserable se lleva un premio.

3. The Wild Project

CADA MARTES Y JUEVES NUEVOS EPISODIOS.Bienvenidos a THE WILD PROJECT, el podcast de Jordi Wild.Actualidad, deportes, charlas con los invitados más interesantes, ciencia, anécdotas y curiosidades, debates, filosofía, psicología, misterio, terror.. y muchísimo más.Cada semana hablando claro y sin miedo sobre el mundo que nos rodea.¡No te lo pierdas!

4. El Partidazo de COPE

De lunes a viernes con Juanma Castaño de 23.30 a 1:30h el mejor deporte en COPE. Resume la actualidad deportiva, reuniendo a los protagonistas de la noticia.

5. Criminopatía

Historias reales de crimen y criminales. Escrito y presentado por Clara Tiscar.

6. El Podcast de Marc Vidal

En este Podcast podrás conocer como afectan a nivel económico todas las innovaciones que la transformación digital, la cuarta revolución industrial y la propia tecnología. Hablamos de inteligencia artificial, big data, automatización, drones, impresión 3D, etc.

7. Dr. Mario Alonso Puig

Podcast Oficial Mario Alonso Puig

8. Sastre y Maldonado

Una charla entre José Luis Sastre y Miguel Maldonado puede derivar por cauces imprevistos, derroteros impensables y argumentos que nunca imaginarías. En el piloto, Sastre le preguntó a Maldonado qué tendría este podcast que no tuvieran los demás: u0022Que en otros podcasts no estamos tú y you0022. Y es verdad. Maldonado está en otros podcasts y Sastre en otros programas. Pero juntos, sólo en este. Que se sepa.

9. Tengo un Plan

Un podcast para gente emprendedora e inconformista. Nos vemos todos los lunes a las 12am con empresarios de éxito y expertos en distintas áreas que nos darán herramientas para crecer en nuestra vida.

10. Poco se Habla! Briten y Xuso Jones

Poco se Habla es un podcast lleno de humor y espontaneidad creado por Ana Brito de "El Show de Briten" y Xuso Jones, dos creadores de contenido en alza.En este podcast, tratarán temas tabú de los que poco se hablan con mucha naturalidad, sinceridad y desmitificando teorías. Y lo harán con un invitado diferente cada semana.El objetivo de Ana y Xuso; hacer reír, pasárselo bien y llenarse la cartera de billetes.

*Algunas descripciones podrían no estar disponibles porque la plataforma no las proporciona.

Apple Podcasts en el streaming

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (Brooks Kraft/Apple Inc/Handout via REUTERS)

Las plataformas de streaming han servido como un gran impulsor de los podcasts, pues gracias a ellas los usuarios pueden disfrutar de estas producciones auditivas cuando quieran y cuantas veces deseen.

Al igual que su gran competidor Spotify, la empresa de la manzanita no se queda atrás y cuenta con su servicio de Apple Podcast, con el que busca posicionarse en el gusto de más usuarios.

Tal es la importancia que han cobrado los podcasts que la empresa cuentan con el Apple Podcast Award, que reconoce al “Mejor Programa del Año”.

En este 2023 el podcast Wiser Than Me de la actriz y comediante Julia Louis-Dreyfus junto a Lemonada Media, fue nombrado como el Mejor programa del año tras su rotundo éxito, que según Apple, nadie pudo equiparar.

Su arranque fue colosal, pues en el primer episodio tuvo como invitada a la leyenda de Hollywood Jane Fonda, con la que habló sobre la edad y la importancia del paso del tiempo, asegurando que las primeras décadas de la vida son “una especie de legado que vas a dejar atrás”.

Wiser Than Me atrajo una audiencia masiva en Apple Podcasts, logrando permanecer por días 29 seguidos como el programa número uno en Estados Unidos, hazaña que otros no han podido realizar.