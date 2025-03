Pablo Alborán tiene el jersey de punto perfecto para entretiempo: ligero y fresco a partes iguales

Pablo Alborán en 'El Hormiguero' con jersey de la firma Guess. (Flickr)

Tras una larga ausencia que ha dedicado a estar en familia y trabajar, Pablo Alborán vuelve a la música con Clickbait, un adelanto de su nuevo disco. Con él, el malagueño ha demostrado toda su versatilidad. Una característica que no solo se puede usar para definir su trabajo como cantante, pues también es perfecta para describir su forma de vestir.

Aunque siempre va elegante, el artista siempre apunta por looks cómodos que le permitan moverse. Eso sí, sin perder una pizca de glamour. ¿Cómo lo consigue? Con prendas atemporales, masculinas y que sean en colores neutros, perfectos para que el que destaque sea él.

Así lo hizo en su última aparición pública, en el programa El Hormiguero, donde estuvo charlando con Pablo Motos de ese tiempo en el que ha estado lejos del foco y de cómo va a ser su vuelta a los escenarios. Para la cita televisiva, Pablo se decantó por un jersey de punto abierto, ligeramente oversize, con el que adelantó la tendencia de la siguiente temporada.

Pablo Alborán en el programa 'El Hormiguero'. (Flickr)

Se trata de una prenda de Marciano by Guess que llama la atención por la calidad de sus acabados, el cuello redondo y los detalles acanalados en el puño y el bajo. El jersey es de color béis y, pese a ser de punto, es fresquito al estar confeccionada en puro lino. La parte ‘negativa’ es que este material hace que no sea un tejido elástico, por eso desde la marca advierten de que “podría no adaptarse por completo a las formas del cuerpo”. Además, no se puede meter en la lavadora. Siempre que se quiera refrescar la pieza ha de hacerse a mano y con agua fría.

El jersey de lino Marciano tiene un precio de 180 euros y se fabrica en las tallas S, M, L, XL y XXL. Además de en ese béis que lleva Pablo Alborán, en la página web de la firma se puede encontrar en un tono verde, un tanto más sobrio.

Como siempre pasa con los temas de moda, la clave para usar una prenda en diferentes contextos está en los complementos. El de Terral, por ejemplo, optó por llevar la prenda con un collar de eslabones de plata, logrando un look informal muy favorecedor.

Jersey de punto liso Marciano. (Guess)

En su caso, combinó el jersey de Guess con unos pantalones de color marrón, pero la pieza también admite unos de color negro, con los que se puede conseguir un look de noche; o unos jeans azules, perfectos si lo que se busca es un estilismo casual, cómodo para el día a día.

Qué es Marciano by Guess

La firma italiana Guess es una de las más conocidas del mundo, el apelativo de Marciano es menos popular para el público general.

Marciano by Guess es una línea de moda de lujo creada por la marca estadounidense Guess, lanzada en 2004. Su enfoque está en ofrecer prendas sofisticadas y elegantes, con un diseño moderno que combina lo clásico con las tendencias actuales. Dirigida a un público de alto perfil, la colección incluye ropa y accesorios tanto para hombres como para mujeres, destacándose por su estilo glamoroso y contemporáneo.

La línea abarca una amplia variedad de productos, desde vestidos, blusas y pantalones, hasta calzado y accesorios como bolsos, gafas de sol y relojes. Marciano by Guess se distingue por sus siluetas femeninas y su estética masculina, que fusiona elegancia con un toque urbano. Con una propuesta de lujo accesible, la marca ha logrado captar la atención de consumidores que buscan exclusividad y calidad sin recurrir a las marcas de alta costura tradicionales.