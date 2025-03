Un hombre devuelve una bolsa con 18.900 euros que encontró en un contenedor de Leganés (Madrid)

Sevilla denuncia a Yelmo Cines por no permitir entrar con comida ni bebida del exterior: tendrá que pagar 12.000 euros Facua ha calificado la cuantía de la sanción como “ridícula”, argumentando que no refleja la gravedad de la infracción ni el impacto que esta práctica tiene sobre miles de usuarios

Una empleada de Ryanair demanda a la aerolínea por no pagarle el plus de 13,70 euros al día por trabajar de noche cuando no hay transporte público: la Justicia le da la razón El fallo confirma la sentencia de primera instancia y consolida el derecho de la empleada a percibir el complemento que había acordado con la empresa previa con la que trabajaba