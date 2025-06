La Guardia Civil detiene a cinco hombres por agredir y robar a un repartidor cuando trataba de cobrarles por un paquete

La Guardia Civil detiene a cinco hombres en El Real de Gandía y Almoines, Valencia (Europa Press)

Agentes de la Guardia Civil han detenido a cinco hombres acusados de agredir y robar a un repartidor de una empresa de paquetería en la localidad de Real de Gandía, Valencia, el pasado martes 18 de febrero, cuando este acudió al domicilio de alguno de los acusados para resolver un malentendido relacionado con un envío.

El trabajador, que había entregado dos paquetes en la vivienda de los presuntos agresores, debía cobrar 845 euros por cada uno de ellos. Sin embargo, al regresar a su base, se dio cuenta de que solo había cobrado por uno de los paquetes.

Decidió, entonces, volver al domicilio para reclamar el segundo pago, como es normal. Una vez allí, trató de explicar su error a los cinco hombres. Pero, lejos de mostrarse comprensivos y abonar lo correspondiente, comenzaron a agredirle violentamente, a patadas y puñetazos, hasta que quedó inconsciente.

La Guardia Civil inició una investigación que hizo posible la identificación y localización de los responsables (Europa Press)

Una agresión grave y sin provocación

De acuerdo con ABC, y según la información proporcionada por la Guardia Civil, el repartidor explicó su error en el cobro y pidió que se le abonara el importe correspondiente. 845 euros no son ninguna broma, por lo que es perfectamente comprensible que el repartidor viese necesario cobrarlos.

Pero la lógica no importó: fue entonces cuando los presuntos agresores comenzaron a golpear al repartidor, con tal violencia que acabó tendido en el suelo, inconsciente. Además, lejos de quedar satisfechos con la agresión, los atacantes decidieron también sustraer al repartidor su cadena y su anillo de oro, cuyo valor total asciende a unos 1.500 euros. No solo no abonaron lo que debían al trabajador, sino que también le robaron. El repartidor, por su parte, quedó tirado en el suelo durante un tiempo, aun desmayado y solo, hasta que una mujer que pasaba por allí pidió ayuda.

Sin embargo, el repartidor recuperó la consciencia a los pocos minutos y fue capaz de desplazarse por su cuenta hasta una gasolinera cercana, donde, debido a la seriedad de sus lesiones, no pudo evitar volver a desvanecerse, desplomándose de nuevo al suelo. Los empleados del local se dieron cuenta y se pusieron en contacto con los servicios de emergencia.

Por suerte, los profesionales sanitarios acudieron con rapidez a la gasolinera y desplazaron al repartidor al hospital, donde fue atendido de urgencia. Allí, en el hospital, fue ingresado y quedó a la espera de que se le realizasen intervenciones quirúrgicas debido a la gravedad de su estado.

Tras recoger la denuncia de la víctima, la Guardia Civil inició una investigación que hizo posible la identificación y localización de los “presuntos” responsables de la agresión, a los que pudieron ubicar en las localidades de Real de Gandía y Almoines. Los cinco agresores están detenidos: todos son de nacionalidad española, con edades comprendidas entre los 20 y los 30 años, y han sido acusados del delito de robo con violencia.

El caso ha sido remitido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Gandía, donde se llevará a cabo el proceso judicial. De acuerdo con el artículo 242 del Código Penal, los cinco culpables de robo con violencia podrían enfrentarse ahora a una “pena de prisión de dos a cinco años, sin perjuicio de la que pudiera corresponder a los actos de violencia física que realizase”.