Diez meses sin un oncólogo para tratar su cáncer en El Bierzo: “Nadie puede aceptar quedarse en un hospital tan mal gestionado”

Tamara Lamas Pacios, ponferradina e hija de paciente oncológico, durante una manifestación de Oncobierzo. (Imagen cedida a Infobae España)

El padre de Tamara Lamas se quedó sin oncóloga el mes de mayo de 2024. “Perdió a su oncóloga no porque una DANA barriera el hospital, no por la mala suerte, no porque un conflicto bélico arrasara con todo; sino porque no hay personal de oncología que pueda aceptar quedarse en un hospital tan mal gestionado por el SACyL [Sanidad de Castilla y León]”, narra la ponferradina en una carta remitida a Infobae España.

Como ella, cientos de pacientes sufren en el Hospital El Bierzo desde que en mayo de 2024 su servicio de Oncología quedase desierto. El centro, que atiende a una población de 130.000 personas, cuenta con cuatro plazas habilitadas para oncólogos, pero todas han quedado desiertas. Pese a que, recientemente, un oncólogo había cubierto uno de los puestos, el médico ha solicitado una excedencia por motivos personales, por lo que el hospital continuará sin especialistas.

Esta situación obliga a pacientes y familiares a ser tratados por médicos desplazados de otras provincias o por facultativos del propio hospital que no están especializados en el tratamiento del cáncer. Así, el padre de Tamara lleva “más de diez meses sin tener una persona de referencia en el hospital”. Para ella y para su padre han sido “meses de insomnio, ansiedad y preocupación”, además de “absurda paciencia”. “Nunca antes las palabras ‘ser un paciente’ se habían tomado de una forma tan literal”, afirma.

Sin respuesta de la administración

Imagen de archivo del Hospital de El Bierzo

La falta de atención y cuidado a su padre llevó a Tamara a poner una reclamación ante la Consejería de Sanidad castellanoleonesa. Este domingo se cumplieron seis meses del envío de su carta, que permanece sin respuesta. “SACyL nunca llegó a tomarse en serio mi carta. Me contestó con la misma carta genérica que envió a mis amistades, a mis conocidos y a tantas otras personas de las que jamás tendré constancia. Me sentí despreciada, humillada, decepcionada y ninguneada. Muchos pacientes de muchas especialidades nos sentimos así”, valora la joven. Los problemas de El Bierzo no se reducen a la Oncología: según denuncian los pacientes, falta personal en radiología, urgencias, anestesiología, oftalmología, en cardiología...

La gerencia del centro busca atraer talento mientras recurre a un modelo de atención en red para cubrir las bajas, trasladando a médicos de otras zonas de la comunidad autónoma para atender a los pacientes de El Bierzo. Sin embargo, los afectados consideran que este sistema es costoso e ineficaz, ya que provoca retrasos de varias horas en las citas hasta que los facultativos logran actualizarse con los historiales de los pacientes. En octubre, la Consejería de Sanidad presentó el Plan de Garantía Asistencial Integral en el Bierzo, que incluye 143 medidas y una inversión superior a 14 millones de euros para el servicio de Oncología, con la intención de ampliar la plantilla a seis profesionales. No obstante, hasta ahora, no se ha materializado en la práctica.

El pasado 6 de marzo, los familiares de los pacientes afectados, aglutinados en la plataforma Oncobierzo, se reunieron con la ministra de Sanidad, a quien pidieron colaboración para solucionar el problema del Hospital El Bierzo.

Testimonio de Eva Gabaldón tras el fallecimiento de su hermana Elena en el Hospital El Bierzo. (Oncobierzo)

“Quisiera que los políticos, especialmente los de mis comarcas, en lugar de usar mi dolor, sintieran algo de empatía que les moviera a la acción. Quisiera que los responsables, en lugar de ignorar mi dolor, hubieran tomado ya medidas que pudieran cambiar la situación”, expresa Tamara en su escrito. “Quisiera decirle a mi padre que después de haberse pasado la vida entera cotizando y trabajando de albañil de sol a sol en su tierra, su tierra le devolvería una sanidad pública decente que lo atendiera con la dignidad que se merece”, añade.

“Sé que mi padre estará en su habitación igual de despierto e inquieto, pero mucho más agotado, deprimido y enfermo. Sin fuerzas ni ganas para escribir una carta como esta, contando quizás el “goal average” de la Ponferradina. De contar los días sin poder ejercer su derecho a la sanidad pública se ha cansado ya", concluye.