Una española comparte consejos para encontrar trabajo en Suiza: “No estáis en la situación de ser unos flojos”

Montaje de la vista de Zurch y la tiktoker @anamarinaxbj. (Adobe Stock/TikTok)

Ana Marina, una joven española que comparte su experiencia viviendo en Suiza a través de su cuenta de TikTok (@anamarinaxbj), ha ganado popularidad con sus consejos prácticos para quienes se mudan al país helvético buscando nuevas oportunidades. En uno de sus últimos videos, cuenta de manera directa y honesta algunos puntos clave para encontrar trabajo en Suiza, basándose en su propia experiencia.

El primer consejo que la española señala es la importancia de personalizar el currículum según el empleo al que se aplique. “No tengas solo uno, no tengas solo un currículum”, enfatiza en su video. Explica que los empleadores buscan candidatos que se adapten al perfil específico de cada puesto, más allá de su formación académica o experiencia previa.

Por ejemplo, comenta: “Es que he estudiado ingeniería informática, ya, pero en una pizzería les da igual que tú seas ingeniero informático, ellos quieren un chaval o una chavala que haga bien las pizzas”. Además, menciona cómo el perfil debe ajustarse a diferentes sectores, como tiendas de ropa o empleos en hostelería: “Si vas a aplicar en una tienda de ropa, pones personal assistant, shopping o whatever. Si vas a trabajar en hostelería, waiter’s experience, whatever”.

Más allá de las solicitudes online

Otro error común, según Ana Marina, es limitarse a enviar currículums únicamente por internet. Aunque reconoce que esta es una parte del proceso, ella asegura que salir a la calle y entregarlos personalmente hace la diferencia. “No te quedes en tu casa rascándote y no salgas a la calle a echar currículum, porque todos sabemos que eso es de flojo”, dice de forma irónica.

Reconoce que puede ser fácil caer en la pereza, pero anima a sus seguidores explicando que, para quienes acaban de llegar a Suiza, no hay margen para esa actitud: “No estáis en la situación de ser unos flojos. Incluida yo, que también he dicho muchos días ‘no salgo porque me da pereza’, pero acabáis de llegar a Suiza, no estáis en esa situación”.

Aprender lo esencial en alemán

Aunque no exige dominar el idioma, Ana Marina recomienda adquirir nociones básicas de alemán para facilitar la búsqueda de empleo. Propone comenzar a través de aplicaciones. “Al menos te descargues el Duolingo para saber las cuatro palabras básicas en alemán. No te estoy pidiendo que tengas un nivel A1 o A2, te estoy pidiendo que tengas una noción básica”, dice. Explica que, incluso con un conocimiento mínimo, incluir el idioma en el currículum puede marcar la diferencia y mostrar a los empleadores un interés en integrarse al entorno laboral local.

Al final del video, Ana menciona un recurso adicional para quienes deseen seguir sus pasos y se trata de una guía detallada, disponible en la descripción de su perfil de TikTok, que aborda aspectos clave como encontrar trabajo, alojamiento y otras necesidades básicas al llegar a Suiza: “En la guía explico paso a paso todo lo que tienes que hacer una vez que llegas a Suiza: encontrar trabajo, encontrar alojamiento, encontrarlo todo. Y además te digo algunos trabajos en los que puedes aplicar tanto de forma online como de forma presencial”.