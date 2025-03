La influencer que ha indignado a toda Australia por coger una cría de wombat para hacerse una foto abandona el país: “He recibido miles de amenazas de muerte”

El caso ha desatado la indignación en Australia.

En estos tiempos de la viralización del contenido a través de las redes sociales, un error te puede convertir en una ‘persona non grata’ en todo un país. Que se lo digan a la estadounidense Sam Jones, quien se define en Instagram como “bióloga de vida silvestre y científica ambiental”, y que ahora ha pasado a encarnar en Australia el maltrato a los animales debido a un video que publicó en sus redes sociales. En las imágenes, ahora eliminadas, se la veía capturando una cría de wombat, un marsupial endémico protegido en el país, mientras esta emite sonidos de malestar y su madre observa angustiada desde la distancia. En el video puede escucharse a la influencer exclamando divertida: “He atrapado un bebé wombat”.

La publicación desató una oleada de críticas en el país, que terminó incluso con declaraciones del Gobierno. El primer ministro, Anthony Albanese, catalogó la acción como “indignante”, añadiendo con sarcasmo: “Le sugiero que pruebe con otros animales australianos. Separe una cría de cocodrilo de su madre y verá qué tal le va”. Penny Wong, la ministra de Exteriores, describió las imágenes como “horribles” y señaló que las autoridades buscarían castigar el acto. Según la Ley de Protección Ambiental y de Bioseguridad, es ilegal dañar o capturar fauna silvestre nativa. Las multas por infringir esta normativa pueden alcanzar los 300.000 dólares australianos (unos 174.000 euros).

Mientras crecía el rechazo, el Departamento de Inmigración informó que revisaría el visado de Jones, pero esta se ha adelantado ante las posibles consecuencias y se ha marchado de Australia de manera voluntaria. “Nunca ha habido un día mejor para ser un bebé wombat en Australia”, ha comentado el ministro del Interior, Tony Burke, según recoge la Agencia EFE.

Las excusas de la influencer

Jones, quien contaba con 92.000 seguidores antes de que estallara la controversia, publicó un extenso comunicado en su perfil de Instagram dando su versión de los hechos, al mismo tiempo pidiendo disculpas —más o menos— y justificando sus actos. Según la joven, interpretó que tanto la madre como la cría de wombat estaban inmóviles en la carretera y podrían haber sufrido un atropello. “Corrí hacia ellos para ver si estaban heridos. Cogí a la cría para verificar su estado y, al temer que la madre pudiera atacarme, me alejé”. “Aunque estaba increíblemente emocionada de ver a un animal tan asombroso, lo devolví rápidamente con su madre y me aseguré de que ambos se reunieran y se alejaran de la carretera”.

Sus palabras no han calmado las aguas. El wombat, un marsupial nocturno de hasta 1 metro de longitud y caracterizado por su robustez y su pelo marrón, no pertenece a una categoría de especies en peligro de extinción, pero es un animal típico en un país muy sensible a los comportamientos de las figuras extranjeras hacia sus especies autóctonas. Mientras los usuarios de las redes sociales siguen criticando que la justificación de Jones no encaja con las imágenes mostradas por su vídeo, esta denuncia que ha recibido “miles de amenazas de muerte”. La influencer también criticó lo que considera una hipocresía por parte del Gobierno australiano, al señalar que “permite las matanzas de caballos salvajes”, un hecho polémico en la gestión de la fauna local.