Broncano vuelve a llevar ciencia a ‘La Revuelta’ con uno de los mejores arqueólogos de Europa: “La cuenta que queremos que esté bien engrasada es la de investigación”

El arqueólogo Ignacio de la Torre en 'La Revuelta'. (Instagram / @larevuelta_tve)

Este martes La Revuelta ha dado en prime time una clase magistral de arqueología de la mano de Ignacio de la Torre. El arqueólogo e investigador del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) participa en un proyecto en Tanzania desde hace dos décadas, donde se han identificado las herramientas de hueso más antiguas conocidas hasta la fecha.

Se trata de siete piezas descubiertas en la Garganta de Olduvai, en Tanzania, que tienen más de 1,5 millones de años. Tal y como ha explicado de la Torre a Broncano, este descubrimiento prueba que el Homo erectus, y no solo el Homo sapiens, desarrolló la capacidad de fabricar herramientas óseas, aplicando así el conocimiento sobre las habilidades cognitivas de esta especie.

“La tecnología en hueso, el usar los huesos para hacer herramientas, se pensaba que había aparecido hace medio millón de años”, ha explicado el arqueólogo, añadiendo que “el hecho de que podamos retrasar la aparición de esta tecnología es importante”.

Réplicas de cráneo que el arqueólogo Ignacio de la Torre ha enseñado en 'La Revuelta'. (Instagram / @larevuelta_tve)

De la Torre, licenciado en Historia y doctorado por la Universidad Complutense de Madrid, ha trabajado durante 20 años en excavaciones en África, además de haber sido catedrático de Arqueología Paleolítica en el University College London. Su trabajo durante este tiempo ha sido clave para comprender la evolución tecnológica de los primeros homínidos y sigue arrojando luz sobre el pasado más remoto de la humanidad.

Con los chimpancés “compartimos más del 98% del código genético”

Para explicar mejor este último descubrimiento, de la Torre ha enseñado en el teatro las réplicas de dos cráneos, del Homo erectus y del Homo sapiens. “Estas dos especies vivían en la misma zona, al mismo tiempo. Hubo un momento que coexistían especies, aunque luego prevaleció el Homo sapiens”, ha comentado.

Durante su explicación, Broncano ha querido darle su toque personal y le ha preguntado al científico que cuál es el mejor mono. “En la actualidad son los chimpancés”, ha respondido de la Torre, argumentando que “compartimos más del 98% del código genético. Nos separamos hace muy poco en términos evolutivos”.

Como regalos para el programa, el arqueólogo ha llevado varias camisetas con el logo del CSIC y unas pegatinas con el logo del Laboratorio de Arqueología del Pleistoceno (LAP). “Estamos muy orgullosos de hacer pegatinas, que si no me vendo yo, ¿quién me va a vender?”, ha bromeado de la Torre.

El arqueólogo Ignacio de la Torre en 'La Revuelta'. (Instagram / @larevuelta_tve)

“El mérito sería no cargarnos el planeta”

En cuanto a las preguntas clásicas, de la Torre ha sido muy claro con las respuestas. Respecto a la pregunta del dinero, ha dejado claro que “soy funcionario del Estado, te puedes imaginar”. “Como yo”, ha ironizado Broncano.

“No da para muchas alegrías. La cuenta que queremos que esté bien engrasada es la de la investigación, que consigamos buenas subvenciones para seguir investigando. Es lo que necesita la gente”, ha dicho de la Torre, unas palabras que han provocado los aplausos del teatro entero.

Antes de preguntarle por las relaciones sexuales del último mes, Broncano ha querido que le respondiera otra duda: “¿Tienes intuición, como arqueólogo, de cómo serán los últimos homos? ¿Hacia dónde vamos?“. ”El proceso evolutivo es muy lento, nosotros somos nuevos. Yo creo que el mérito sería no cargarnos el planeta”, ha contestado el arqueólogo. Después, también ha afirmado que “los humanos cada vez somos más dependientes de la tecnología y muchos rasgos anatómicos se van adaptando”.

Llegando ya al final de la entrevista, el presentador ha vuelto a insistir en saber la respuesta a las relaciones sexuales del arqueólogo. De la Torre, ha comentado que “en el reino animal, la masturbación es super común”, y ha dejado claro también que “la masturbación es muy propia de los primates, y cuanto más evolucionados, más le dan”.

“Me quieres decir que cuanto más evolucionados, más pajas, y que tú eres muy listo. Muy buena respuesta basada en la ciencia”, ha supuesto Broncano entre risas.