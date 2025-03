Un tribunal sentencia que un millonario belga es el padre del hijo de una bailarina de Ibiza: deberá pagar una pensión de 975 euros al mes

Shutterstock 162

Ahora que Anora acaba de ganar el Oscar a Mejor Película, este suceso parece el argumento de la secuela: un tribunal en Ibiza acaba de resolver un caso de paternidad que se remontaba a varios años atrás, declarando que un millonario, conocido por su actividad en el mundo de los anticuarios, es el padre biológico del hijo de una bailarina de la isla.

Según ha informado la agencia Europa Press, que ha tenido acceso a la sentencia, la demanda de paternidad fue presentada en 2020 por la madre del niño, quien estuvo representada por el bufete Osuna, especializado en derechos hereditarios. La mujer y el millonario mantuvieron una relación sentimental durante aproximadamente dos años, tras conocerse en la isla. Sin embargo, la relación terminó cuando ella quedó embarazada y él se negó a mantener cualquier vínculo con el niño, desentendiéndose de la situación.

El caso dio un giro definitivo cuando se presentaron pruebas de ADN en el marco del procedimiento judicial. Estas pruebas confirmaron con un 99,9% de certeza que el millonario, de nacionalidad belga, es el padre biológico del menor. Este resultado fue determinante para que el tribunal dictara la sentencia a favor de la madre, quien había luchado durante años para que se reconociera la paternidad del niño.

El fallo no solo establece la obligación del hombre de pagar una pensión mensual, de 975 euros al mes, sino que también le retira la patria potestad, lo que significa que no tendrá derechos legales sobre el menor. Según el bufete Osuna, la resolución judicial ha sido considerada “muy favorable” para su clienta.

El derecho de los hijos a heredar

Además, aunque esto no ocurrirá por el momento, el hijo puede tener derecho en el futuro a una parte de la herencia, según la ley española. En el país, no es posible desheredar a los hijos, salvo en algunas excepciones y con un proceso judicial de por medio. Incluso en ausencia de testamento, la ley establece herederos legales, también conocidos como herederos forzosos, a quienes se reserva una parte de la herencia, llamada legítima, que el fallecido no puede disponer como le dé la gana. Estos herederos forzosos son reconocidos por la ley y mantienen su condición independientemente de si el fallecido dejó un testamento o no.

Es crucial identificar primero quiénes son estos herederos legítimos, ya que esto afecta la distribución de la herencia y determina qué porción corresponderá a cada uno. En España, los herederos forzosos incluyen a los hijos y descendientes en primer lugar, seguidos por los padres y ascendientes más cercanos si el fallecido no tiene descendencia, y finalmente el cónyuge sobreviviente, quien tiene derecho a heredar los bienes adquiridos durante el matrimonio.

Igualmente, en Bélgica, el Derecho belga reconoce el principio de la legítima, en virtud del cual se reserva legalmente una parte (legítima) de la herencia a los descendientes reconocidos por la ley. El orden de sucesión en Bélgica establece quiénes son los herederos legales. Los primeros en la línea son los descendientes directos, como hijos y nietos, seguidos por el cónyuge sobreviviente. Si no hay descendientes, los padres y hermanos del fallecido pueden heredar.