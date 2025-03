La respuesta de un restaurante a un cliente que criticó que la camarera “parecía que estaba drogada”: “En esta casa se defiende a la clase trabajadora”

Imagen de archivo de una pizzería. (Pexels)

El sector de la hostelería en España, que constituye un eje clave de la economía nacional al aportar un 7% del Producto Interno Bruto (PIB), enfrenta una crisis laboral que afecta a miles de trabajadores. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2022, el 40,6% de los empleados en este ámbito perciben salarios inferiores a los 1.200 euros mensuales, lo que sitúa a esta industria entre las que ofrecen las peores condiciones salariales en el país.

Esta situación no solo se limita a los bajos ingresos: las largas jornadas de trabajo, que en muchos casos exceden los límites legales, y las horas extra que no siempre son remuneradas, hacen todavía más complejo el problema. A ello se suma el trato que reciben los trabajadores de la hostelería, tanto por sus empleadores como por los clientes, que no siempre muestran respeto a los trabajadores de cara al público.

En este contexto, la figura de Jesús Soriano, conocido en redes sociales como Soy Camarero, ha emergido como un referente en la denuncia de las condiciones laborales en la hostelería. A través de plataformas como Instagram, TikTok y Twitter (ahora X), Soriano ha dado visibilidad a las experiencias y testimonios de trabajadores que enfrentan estas problemáticas diariamente.

“Parecía que estaba drogada”

La "malintencionada" reseña compartida por Jesús Soriano. (@soycamarero/TikTok)

En esta ocasión, ha sido el trato de una clienta el que ha desatado la polémica. Soriano ha compartido en sus redes sociales la reseña de una clienta, que ha quedado descontenta con el servicio recibido en una pizzería. “La pizza, mejorable y bastante quemada. La chica joven fue muy desagradable, parecía que estaba drogada. El buen trato al cliente lo dejó en la tienda de campaña. El personal también necesita mejorar, como las pizzas”, escribió una persona en las reseñas de Google, una valoración “bastante malintencionada”, según Soriano.

La respuesta de los dueños no se hizo esperar, claramente molestos por las insinuaciones contra su trabajadora: “Sentimos mucho que se quemase su pizza. Lamentablemente, a veces también nos equivocamos y se nos queman por debajo, nos olvidamos de poner algún ingrediente o nos salen más pequeñas de lo que deberían. Más aún los fines de semana en hora punta. En este caso, domingo cena. Por otro lado, acusar de desagradable a una trabajadora sin explicar qué pasó exactamente parece una acusación gratuita", aseveran los dueños.

"Me gustaría aclararte una cosa. En esta pizzería entendemos que nuestros trabajadores tienen derecho a tener un mal día. Solo les exigimos que traten cordialmente a los clientes. No les pedimos que sonrían y, si están serios, nos preocupamos por saber si tienen algún problema en el que podamos ayudarles. Si no le faltó el respeto y no le insultó, no tenemos nada que recriminarle a esa trabajadora”, escribieron. “Posdata: Esa frase de ‘El buen trato al cliente lo dejo en la tienda de campaña’, dice más de usted que de ella. En esta casa se defiende a la clase trabajadora”, añadieron los dueños del local.

Algunos usuarios han aplaudido la reacción y han celebrado en los comentarios que “por fin parece que los dueños defienden a los trabajadores a largo plazo”.