Rajoy asegura “no tener ningún conocimiento” de la ‘Operación Cataluña’ y niega haber espiado a Podemos: “No me parecen tan importantes para mi vida”

El expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, comparece en la comisión de Investigación sobre la denominada "Operación Cataluña", en el Congreso de los Diputados, a 5 de marzo de 2025, en Madrid (España).

El que expresidente del Gobierno entre 2012 y 2018, Mariano Rajoy, ha comparecido este miércoles en el Congreso para negar cualquier conocimiento sobre la denominada Operación Cataluña, una supuesta trama parapolicial que habría operado durante su mandato para desacreditar a políticos independentistas. Ante la comisión parlamentaria que investiga el caso, Rajoy también ha rechazado que su Ejecutivo estuviera implicado en el espionaje a dirigentes de Podemos, cuando la denominada ‘policía patriótica’ del PP espió sin aval judicial a 69 diputados del partido morado entre 2015 y 2016.

“No tengo ningún conocimiento de la existencia de una denominada Operación Cataluña. Ninguno”, ha afirmado el exmandatario. “Sí conozco las actuaciones llevadas a cabo por dirigentes políticos de Cataluña que vulneraron la ley y la Constitución, lo que llevó a la aplicación del artículo 155″.

La trama saltó a finales de noviembre de 2014, cuando eldiario.es desveló que existía un grupo secreto de policías dedicados a maniobrar en la sombra contra el soberanismo catalán. Mientras esto se llevaba a cabo, al mando del ministerio de Interior se encontraba Jorge Fernández Díaz.

De hecho, Rajoy ha comparecido junto a él en la décima sesión de la comisión parlamentaria que investiga esta supuesta trama creada bajo su Gobierno. Según las acusaciones, dicha estructura habría utilizado recursos del Estado para obtener información comprometedora sobre políticos catalanes independentistas.

El informe PISA y el espionaje a Podemos

Durante su comparecencia, el expresidente fue interrogado por la diputada de Podemos Ione Belarra, quien le reprochó las supuestas 6.903 búsquedas ilegales realizadas sobre dirigentes de su partido que se hallaron en bases de datos del Ministerio de Interior entre 2015 y 2016. “¿Qué buscaban y por qué? ¿Piensa que España es una democracia?”, le preguntó Belarra.

“Soy una persona de derechas y de provincias, pero ante todo soy demócrata. Y como soy un demócrata, yo nunca espiaría a miembros de las Cortes Generales. No tendría, ni tengo, ni tendré ningún interés en hacer una inspección sobre ustedes porque no me parecen tan importantes para mi vida”. Insistió en que nunca dio instrucciones para llevar a cabo tal espionaje y en que desconocía esos hechos, señalando que “la propia Policía lo ha desmentido” y que está en manos de la Justicia.

Otro de los asuntos abordados fue el llamado informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), un supuesto documento policial elaborado para desacreditar al exlíder de Podemos. “¿Cree que alguien se creerá que el ministro del Interior y su secretario de Estado encargaron un informe para desprestigiar a Pablo Iglesias sin que usted lo supiera?”, inquirió Belarra. Rajoy volvió a negar cualquier conocimiento: “Jamás he conocido el informe PISA, ni es oficial ni va firmado por nadie”.

Durante su comparecencia, la diputada de Podemos también sacó a relucir casos judiciales que han afectado al Partido Popular, incluyendo las condenas por corrupción y los más de 370.000 euros en “sobresueldos” que supuestamente recibió Rajoy. El expresidente eludió entrar en detalle sobre estos temas y respondió con referencias a políticos de la izquierda involucrados en casos judiciales.

Las sesiones de la comisión comenzaron el pasado mes de octubre, pese a que se aprobó en diciembre de 2023, y todavía pasarán exministros del PP como Soraya Sáez de Santamaría, Cristóbal Montoro y María Dolores de Cospedal, o los exdirigentes catalanes Artur Mas, Xavier Trías y Oriol Junqueras, o el ex director general de la Policía Ignacio Cosidó, entre otros.

