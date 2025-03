La decisión de Rodolfo Sancho sobre los insultos que Frank Cuesta realizó sobre su hijo, Daniel Sancho

El actor Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho, saliendo de los juzgados, a 11 de abril de 2024, en Koh Samui (Tailandia) (Europa Press)

Tailandia vuelve a convertirse en el centro de las miradas, pero en esta ocasión por dos personajes españoles muy conocidos que se entrelazan. Por un lado, está Daniel Sancho, que sigue en prisión mientras se espera la presentación del recurso de apelación contra su sentencia tras ser condenado a cadena perpetua por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta. Por otro lado, se encuentra Frank Cuesta, que fue detenido hace unos días bajo sospecha de posesión ilegal de especies protegidas en su santuario.

Si bien es cierto que el naturista fue puesto en libertad bajo fianza el 1 de marzo, no se descarta que caiga sobre él una nueva detención o incluso la posibilidad de ir a prisión, tras haber sufrido una redada en su santuario. Además, expresó su preocupación por lo que percibe como un complot en su contra por parte de su exmujer, Yuyee.

Los dos españoles han terminado protagonizando titulares por sus problemas con la justicia tailandesa, salvando las distancias. Daniel por su juicio y condena por asesinato y Frank por los problemas con su santuario.

Frank Cuesta en el Santuario Libertad (YouTube)

Y ahora que es él quien está en el foco mediático, desde la otra parte están aprovechando para señalar sus propios errores. Cabe recordar que Cuesta ha sido muy crítico con la actitud de Rodolfo Sancho y su defensa, considerando un error que se ataque a la policía tailandesa, un cuerpo con el que él mismo tiene experiencia y conocimiento.

En varias ocasiones, Cuesta había insinuado durante sus directos de YouTube que si la pena impuesta a Sancho no incluía la pena capital o cadena perpetua, podría existir un “acuerdo” detrás de las decisiones judiciales, sugiriendo que alguien podría haber “comprado” al juez o al fiscal. Aunque se trataba de una especulación, estas palabras no cayeron bien en el entorno de Sancho.

De hecho, los abogados de Rodolfo, padre de Daniel, estaban preparando una demanda contra Frank Cuesta por los comentarios vertidos en sus transmisiones en vivo, en los que se refirió a Daniel de manera despectiva, calificándolo de “chapero hetero” y “niñato”. Para la defensa de Sancho, estos términos eran inapropiados, insultos, aunque entendían que las críticas a la estrategia legal eran válidas.

Daniel Sancho. (EFE/EPA/SOMKEAT RUKSAMAN)

No obstante, ahora la revista Lecturas ha confirmado en exclusiva que la familia de Sancho ha decidido dar un paso atrás en la posible demanda contra Cuesta. Fuentes cercanas aseguran que han optado por “empatizar con la delicada situación que atraviesa” el naturalista, un gesto de “solidaridad” tras su detención en Tailandia por la presunta posesión ilegal de especies protegidas.

La detención de Frank Cuesta

La policía tailandesa se personó en las inmediaciones del refugio de animales y, tras comprobar que el herpetólogo tenía “un total de 10 animales sin ninguna documentación oficial que acreditase su adquisición”, refiriéndose a las nueve nutrias pequeñas y un pitón de pico de pato que encontraron en el Santuario, este fue arrestado y trasladado a la comisaría de Lao Khawan.

Las leyes tailandesas condenan los delitos vinculados con la apropiación indebida de animales salvajes con penas desde multas a varios años de cárcel, o ambas, en función de las circunstancias. Aunque por el momento se desconocen más datos sobre la actual situación de Cuesta tras su puesta en libertad provisional, lo cierto es que son buenas noticias para él, pues esto significa que el Santuario Libertad ha quedado en manos de la familia y de los trabajadores que están allí viviendo.

Frank Cuesta. (YouTube)

En sus primeras declaraciones Frank ha afirmado que la policía “ha reventado mi casa y tirado todo para buscar no sé qué”. “No tenían ninguna documentación oficial que acreditara su adquisición (...). Lo revolvieron todo por todos los lados (...]). Han tirado todo para buscar no sé qué, porque no han encontrado nada. Lo único que se han llevado son esos animales (unas nutrias y una pitón) que me dan mucha pena”. Sin saber el objetivo, cree que todo se debe a que quieren “destruirle desde varios frentes distintos”.