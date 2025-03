Un canadiense que vive en España señala la mayor diferencia con los colegios de su país: “Yo no sé…”

Diferencia entre los colegios españoles y canadienses. (Imagen: TikTok)

Cuando una persona deja su país para comenzar una nueva vida en el extranjero, es inevitable que se experimente una serie de choques culturales. Desde las costumbres, como saludarse o los detalles cotidianos, hasta los horarios, las normas sociales y los idiomas. Algo que puede generar confusión y frustración a muchos migrantes, pero también sorpresa y admiración.

Es lo que le ha pasado a Spencer Hewitt, un joven canadiense que actualmente reside en Barcelona con su pareja, y que ha compartido su experiencia a través de su cuenta de redes sociales.

También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp y en Facebook

Una de las observaciones que más impacto le ha causado tiene que ver con los colegios españoles y las medidas de seguridad que los rodean. De acuerdo con el video publicado por Spencer, le ha llamado la atención que “prácticamente todos los colegios en España están rodeados de vallas de gran tamaño”, una diferencia que no observó en su Canadá natal.

Este hecho le resulta particularmente sorprendente debido a la manera más abierta en la que están diseñados los recintos escolares en su país de origen. “No entiendo por qué aquí hay vallas por todos los coles”, ha afirmado Hewitt en el video, mostrando su desconcierto.

Diferencias entre colegios y casas

En Canadá, el joven ha señalado que los patios de los colegios no están completamente cerrados, permitiendo un acceso libre a esos espacios. “Cuando estaba en Canadá podía ir al patio del colegio al que iba cuando era muy pequeño”, ha asegurado.

Además, el canadiense destacó otra gran diferencia al referirse al tamaño de las vallas en ambos países. Mientras en Canadá estas estructuras suelen ser bajas, con alturas aproximadas a la cintura, en España le sorprendió que “son como de tres metros de alto”.

“No lo entiendo”, ha subrayado con humor. “Hay vallas de este tamaño para que los niños no se escapen”, ha expresado mientras muestra con su mano una altura baja. A su juicio, estas medidas no representan un obstáculo significativo.

Pero a Spencer no solo le sorprendió las medidas de seguridad que toman los colegios para evitar que niños puedan salir a la calle, sino también las que hay en las viviendas y urbanizaciones de España. Según ha apuntado en el video, en su país de origen es habitual que las casas tengan jardines delanteros sin divisiones altas o con simples cercas de baja altura.

Sin embargo, durante su estancia en España, ha notado un fuerte predominio de vallas altas, muros y rejas, tanto en ventanas como en los exteriores de las propiedades. “Por las casas también”, ha comentado sorprendido.

“En Canadá puedo caminar hacia el jardín de una casa sin tropiezos, pero aquí con tantas barreras, no lo puedo hacer”, ha reflexionado admirando estas diferencias culturales. Finalmente, Hewitt concluye con un tono casi resignado: “Yo no sé…”, dejando abierta la posibilidad de seguir explorando más curiosidades culturales durante su estancia en España.

Otras diferencias con los colegios canadienses

Entre las principales diferencias estudiantiles, se encuentra el afecto que los alumnos muestran con sus profesores. Un ejemplo son los abrazos de los más pequeños a sus tutores, pero también la forma de dirigirse a ellos, también en los cursos más altos.

Los estudiantes españoles se dirigen a sus profesores utilizando el nombre de pila, mientras que en los países anglosajones se extienden los formalismos como “señor/a” o “señorita”. Otro choque cultural importante es la comida. Mientras que en España hay una pausa a media mañana para el almuerzo, en Canadá solo hay una pausa para comer alrededor de la 13:00.

Por último, una de las diferencias más sonadas es el uso del autobús escolar. En España, los jóvenes llegan caminando o acompañados de sus padres, cosa que en Canadá es costumbre que lo hagan en los famosos buses amarillos.