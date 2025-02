El debut de Anita Matamoros en la televisión de Latinoamérica: “Es un gran paso para mí”

Anita Matamoros comienza una nueva etapa profesional (Instagram/@anitamg)

Anita Matamoros ha empezado el 2025 con buen pie en lo que respecta al mundo profesional. La hija de Makoke y Kiko Matamoros ha estado centrada principalmente en su trabajo como creadora de contenido, dejando a un lado el mundo televisivo, o por lo menos eso era lo que había hecho hasta ahora. La influencer madrileña ha comunicado a través de su perfil personal de redes sociales que va a ser la presentadora de un nuevo programa de televisión.

La joven ha compartido varias fotografía en Instagram y ha dicho: “Nada me hace más feliz que compartir con vosotros que a partir del día 28 de febrero a las 21.00 estaré presentando junto a Francisco León la nueva temporada de Show Business News”. El programa latinoamericano, que cuenta en su país de origen con 20 millones de espectadores y más de tres décadas de historia, aterriza ahora en España de la mano de la hermana de Laura Matamoros.

Una nueva etapa profesional

La joven ha celebrado su debut y ha escrito: “Un equipo increíble y unos colaboradores de escándalo”. Con este nuevo proyecto su vida profesional da un gran giro, ya que la licenciada en Fashion Business Communication and New Medias, por el Istituto Marangoni de Milan, lleva casi una década dedicándose al mundo de las redes.

Anita Matamoros será la presentadora de 'Show Business News' (Instagram/ @anitamg)

Ella misma se ha sincerado diciendo: “Llevo casi diez años en las redes, aquí he descubierto que la comunicación es mi pasión y esto es un gran paso para mí. Os esperamos a todos para desmembrar toda la actualidad y no dejarnos nada”. Anita no es la única que tendrá que trabajar duro fuera del país, ya que su madre, Makoke ha fichado como concursante de la nueva temporada de Supervivientes, el reality de supervivencia de Telecinco.

Madre e hija tendrán que estar separadas durante una temporada y cada una vivirá una experiencia muy diferente. Anita tendrá que estar de lunes a viernes junto a sus compañeros, hablando sobre actualidad, realizando entrevista a diferentes personalidades, o incluso participando en debates. Con este nuevo trabajo, se podrá conocer una faceta todavía desconocida de la apasionada de la moda.

La relación con su madre

Estar separada de su madre en un momento tan especial como este no va a ser de lo más agradable para Matamoros; sin embargo, esta misma ha reconocido para los micros de Europa Press y GTRES, que con diferencia la que peor lo va a pasar es Makoke. Cree que su madre no va a llevar muy bien “lo de tirarse del helicóptero” y que además va a “echar de menos a sus nietos, a su pareja y a nosotros, pero ella tiene debilidad por sus nietos”.

Anita Matamoros y Makoke, en una fotografía de archivo (EUROPA PRESS)

Y a pesar de que ahora Anita se haya atrevido a participar en un programa frente a las cámaras, esta todavía está empezando en el mundillo. Muchos creían que quizás iba a ser la defensora de Makoke en Mediaset, pero ella misma ha asegurado: “Yo esos platós no los manejo”. Por lo que parece que de momento la influencer quiere ir poco a poco en lo que al mundo de la televisión respecta.