Una notaria explica la diferencia entre Cataluña y el resto de España si quieres dejar a tu hijo sin herencia: “Tener relación familiar es importante”

Ágatha Ruiz de la Prada carga contra Carmen Lomana en su estreno como colaboradora: “Ella siempre me ataca” Las colaboradoras de televisión, que en un pasado fueron amigas, se encuentran atravesando una crisis mediática

Jessica Rodríguez, ex de Ábalos, le desvincula del piso de Plaza de España y de su contratación en empresas públicas Jessica ha indicado que entró a vivir en esa casa por intervención de Koldo García, el ex asesor de Ábalos, asegurando que no sabía quién se hizo cargo del pago de la renta mensual