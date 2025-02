Joaquín Cortés vuelve a los escenarios con una gira mundial: “Cuando pueda, me llevaré a mis niños conmigo”

Joaquín Cortés regresa a los escenarios con 'Esencia'. (Helena Margarit Cortadellas)

Si se hiciera una lista de los grandes representantes de la cultura española, además de a Penélope Cruz, Rosalía, Antonio Banderas o Antonio Blahnik, habría que incluir a Joaquín Cortés.

Gracias a su talento, el bailaor andaluz ha logrado hacerse un nombre a lo ancho y largo del mundo, convirtiéndose en todo un referente del flamenco. Tras seis años alejado de los escenarios, el de Córdoba regresa el próximo 21 de marzo a las tablas para continuar con un espectáculo que se vio interrumpido por la pandemia.

Se trata de Esencia, un show de más de dos horas de duración que solo se podrá disfrutar en España en esa cita, pues inmediatamente después comenzará una gira internacional que le llevará por diferentes países durante los próximos dos o tres años. Este evento tendrá lugar en el Pabellón Polideportivo Fernando Martín de Fuenlabrada, Madrid, y, como ha contado en la presentación en la que ha estado presente este medio, será un espectáculo de dos horas de duración para el que se está preparando en cuerpo y alma.

Además de disfrutar de su talento, se podrá ver también a su elenco, pues Joaquín Cortés estará acompañado de bailarines y demás profesionales que buscan hacer que sea una noche. Antes de ponerse sobre el tablao, Infobae España ha hablado con él sobre lo que ha cambiado en este tiempo que ha estado fuera de los tablaos y de lo que él espera.

Regresas con Esencia después de varios años de parón, ¿ha cambiado la esencia del espectáculo?

Yo creo que ha acabado la esencia de Joaquín Cortés, nunca mejor dicho, el perfume, porque han pasado unos años. He sido padre de dos criaturas y los años pasan, cambias, evoluciona o no, pero muy bien. Estoy muy contento de regresar a los escenarios, de volver con Esencia. Creo que la gente va a disfrutar de un gran musical.

Ahora te lanzas además con una gira mundial. ¿Cómo te has estado preparando?

Me estoy preparando y, sobre todo, cada vez me voy a ir preparando más con esto de que voy a estar haciendo los espectáculos en vivo y viajando por todo el mundo.

Yo estoy acostumbrado. Es que toda mi vida he estado viajando por todo el mundo y llevando el arte nuestro. Feliz de volver y de volver al mundo.

¿Cómo te lo planteas ahora que eres padre?

Cuando pueda, me llevaré a mis niños conmigo a algunos países y cuando los eche muchísimo de menos, que será pronto, pues me los llevaré y ya está.

Ahora yo creo que es un buen momento para descubrirte o descubrirte, porque habrá gente que aún no te haya visto.

Claro, para las nuevas generaciones, sobre todo por el bien de la cultura, que es lo que yo reivindico. Es un poco llevar la danza y la música al mundo entero. Creo que es un buen momento para que estas nuevas generaciones descubran también el flamenco y descubran lo que es el arte nuestro a nivel mundial.

Esencia es un show de dos horas, que es bastante duración, ¿cómo consigues tú que el público no se aburra?

Es un musical. Hay muchos números musicales, hay coreografías con bailarines, hay coreografías en las que estoy yo solo... Al final hacemos un viaje en dos horas, pero entretenido para que la gente precisamente no mire la hora o no se levanten a ir al baño o no piensen en comprar palomitas. Hacemos todo lo posible para entretenerlos.

De momento estarás en Fuenlabrada y después te vas de gira internacional, ¿cuánto habrá que esperar para volver a verte en España?

No lo sé. Aproximadamente yo creo que casi un año, porque vamos a empezar a viajar por todo lo que es Latinoamérica, Centroamérica, México y espero que después Estados Unidos y Canadá y luego volver. Tenemos que ir a Asia, tenemos que ir a Medio Oriente.

Pues intentaremos en el medio de esto hacer una parada en España y poder hacer una mini gira de ocho o diez conciertos en ciudades principales.

Es el momento de verte para el que no quiera esperar.

Claro. Y aparte que yo no digo nada, pero ya tengo una edad, sigo aquí después de cuarenta años de profesión. La genética me favorece de momento, el cuerpo tiene memoria, pero ya tengo una edad.

En 2009 la Unesco te nombró Patrimonio Inmaterial de la humanidad, ¿cómo se lleva eso?

A mi legado artístico y coreográfico. Me siento muy orgulloso. Esto es muy poca gente lo tiene a nivel mundial y es un regalo que me dieron, sobre todo por mi contribución a la cultura.

¿Y qué te falta por lograr?

Yo solo le doy gracias a Dios todos los días por la vida que tengo. Soy un hombre afortunado, un hombre privilegiado, hecho de todo en la vida encima. Ahora tengo a mis hijos. O sea, no le puedo pedir más a la vida, simplemente dar gracias todos los días.

Ahora que eres papá, no te apetece transmitir el arte y a montar una academia o similar.

¿Por qué no? Puede ser. Hay muchos proyectos, hay muchos en mente, luego hay que desarrollarlos, pero de momento, sí.

¿Y una serie sobre tu vida, sobre tu trayectoria?

Bueno, me la han propuesto ya algunas. Lo que pasa es que todavía no ha llegado una propuesta interesante porque es una carrera muy larga. Son cuarenta años y yo creo que hay que hacerlo muy bien. Prefiero hacerlo bien que hacerlo mal, entonces voy a tardar en hacerlo.

¿Te gustaría un diseñador español que te vistiera para esta gira?

¿Por qué no? Hay diseñadores españoles que ahora están haciendo cosas muy interesantes. Lo que pasa es que estoy muy malacostumbrado porque siempre he estado con diseñadores extranjeros, vecinos de este país como Francia, Italia. Algún día.