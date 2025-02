Las mejores películas de Netflix España para ver en cualquier momento

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Netflix. (Infobae)

Para los ávidos consumidores de contenido en línea, este es el lugar correcto, ya que podrán encontrar el top de las películas más populares este 24 de febrero en Netflix España. Una de las ventajas que dan estas plataformas es su portabilidad, además de que se pueden encontrar producciones originales, estrenos y títulos clásicos que han sido galardonados en festivales.

A continuación se encuentran las películas favoritas en la plataforma

1. Tiempo

Thriller sobre una familia que, estando de vacaciones en un paraíso tropical, descubre que la recóndita playa elegida para relajarse unas horas está haciéndoles envejecer rápidamente.. reduciendo toda su vida a un único día.

2. La Dolce Villa

Eric corre a Italia para impedir que su hija se compre una destartalada villa en la Toscana, pero acaba rendido a la belleza y la pasión en un viaje que le cambia la vida.

3. Luna de miel con mamá (Lune de miel avec ma mère)

Cuando su prometida lo deja tirado en el altar por su ex, a este joven no le queda otra alternativa que irse de luna de miel con su madre.

4. Gru 3. Mi villano favorito

A Gru lo han despedido. Se ha quedado sin trabajo porque ha dejado escapar al supervillano Balthazar Bratt, estrella infantil de los años 80 que con la llegada de la pubertad lo perdió todo y ha estado creando el caos en todo el planeta. Además, Gru va a conocer a su hermano gemelo Dru y tendrá que decidir si está listo para continuar la tradición familiar de dedicarse al crimen y unirse al para llevar a cabo un último golpe. Aunque ha dejado esa vida atrás ¿volverá a convertirse Gru en un villano?

5. Los Minions

La historia de Los Minions se remonta al principio de los tiempos. Empezaron siendo organismos amarillos unicelulares que evolucionaron a través del tiempo, poniéndose siempre al servicio de los amos más despreciables. Ante su incapacidad para mantener a esos amos desde el T. Rex a Napoleón, los Minions acaban encontrándose solos y caen en una profunda depresión. Sin embargo, uno de ellos, llamado Kevin, tiene un plan. Acompañado por el rebelde Stuart y el adorable Bob, emprende un emocionante viaje para conseguir una jefa a quien servir, la terrible Scarlet Overkill. Pasarán de la helada Antártida, a la ciudad de Nueva York en los años sesenta, para acabar en el Londres de la misma época, donde deberán enfrentarse al mayor reto hasta la fecha: salvar a la raza Minion de la aniquilación.

7. Misión: Imposible - Sentencia mortal parte uno

Ethan Hunt (Tom Cruise) y la IMF emprenden la misión más peligrosa a la que nunca se han enfrentado: rastrear una nueva y aterradora arma que amenaza a toda la humanidad antes de que caiga en las manos de un enemigo todopoderoso y misterioso.

8. Gru 2. Mi villano favorito

Los directores Pierre Coffin y Chris Renaud vuelven a trabajar juntos para traernos la esperada secuela de 'Gru. Mi villano favorito'. La película de animación de los estudios Universal, giraba en torno a una apacible y colorida población en la que vivía el malvado Gru (voz original de Steve Carell, 'Crazy, Stupid, Love'). Ayudado por su batallón de Minions, unos pequeños seres de color amarillo, intentaron robar la Luna, aunque no todo acabó como esperaban. Tres niñas curiosas y algo traviesas se cruzaron en su camino, entorpeciéndole todos sus planes y conviertiendo su objetivo en una alocada hazaña interestelar. Ahora, 'Gru, mi villano favorito 2', narra una nueva aventura en la que Gru volverá a estar acompañado de simpáticos humanoides.

9. Uno tan diferente como yo (Same Kind of Different as Me)

El marchante de arte internacional Ron Hall debe hacerse amigo de un peligroso vagabundo para salvar su matrimonio en dificultades con su esposa, una mujer cuyos sueños los llevarán a los tres en el camino de sus vidas.

10. Gru, mi villano favorito

En una alegre urbanización con cuidados jardines rodeados por verjas de madera pintadas de blanco y llenos de rosales, sobresale una casa negra con el césped amarillento. Los vecinos ignoran que debajo de la vivienda hay un enorme escondite secreto. Allí está Gru, rodeado por un pequeño ejército de lacayos, planeando el mayor robo de toda la historia. ¡Va a hacerse con la luna!

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ha logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.