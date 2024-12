Las mejores series de Netflix España para ver hoy mismo

Pese al gran número de competidores, Netflix sigue estando entre las plataformas favoritas del público con sus grandes y afamadas producciones. (Infobae)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Netflix se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. La locura (The Madness)

El experto en medios de comunicación Muncie Daniels (Colman Domingo) tiene que defender su inocencia (y su vida) tras tropezarse con un asesinato en los bosques de los montes Poconos (Pensilvania, EE. UU.). Acorralado, Muncie intentará recuperar a su familia y sus ideales perdidos, para sobrevivir.

2. 900 días sin Anabel

El secuestro de Anabel Segura mantuvo a España en vilo durante 900 días. Esta docuserie narra el suceso y emite grabaciones inéditas de las negociaciones con los secuestradores.

3. ¡Al fin es Navidad! (TV)

Cora hace todo lo posible para reunir a Holly, una vendedora que sueña con actuar en Broadway y Jason, un escritor de jingles y padre soltero, para el concierto navideño de la ciudad.

4. Asalto al Banco Central

España, 1981. Un grupo de hombres armados asalta un banco y toma cientos de rehenes. Una periodista compite con las autoridades para descubrir el verdadero motivo del golpe.

5. Senna

Documental que recorre la vida del legendario piloto Ayrton Senna desde la temporada de su debut en 1984 hasta su prematura muerte una década después en el circuito de Imola. Cuenta una historia excepcional, dejando las técnicas habituales del documental para adoptar una visión más cinematográfica y basándose en material sorprendente e inédito extraído en gran parte de los archivos de la Fórmula 1.

6. Caso no resuelto: ¿Quién mató a JonBenét Ramsey? (Cold Case: Who Killed JonBenét Ramsey)

Los errores policiales y un circo mediático hicieron descarrilar la investigación del asesinato de JonBenét Ramsey. Esta docuserie reconstruye décadas de búsqueda de justicia.

7. Cuando el teléfono suena (지금 거신 전화는)

Baek Sa Eon proviene de una prestigiosa familia política y se convirtió en el portavoz presidencial más joven de Corea. Su experiencia también incluye el tiempo que pasó como corresponsal de guerra, negociador de rehenes y presentador principal. Se casó con Hong Hee Joo hace 3 años. Ella es la hija del propietario de un periódico y tiene mutismo debido a un accidente que tuvo cuando era pequeña. Trabaja como intérprete de lenguaje de señas en la corte y en televisión. Baek Sa Eon y Hong Hee Joo se casaron en gran parte por conveniencia. Durante los últimos 3 años, no se han comunicado entre sí ni han comido juntos. Fingen que son una pareja felizmente casada. Un día, Hong Hee Joo es secuestrada por una persona no identificada. Esto cambia su vida matrimonial.

8. Las Abogadas: Attorneys on the Front Lines of the Migrant Crisis

9. ¿Es una tarta? Edición fiestas (Is It Cake? Holiday)

En esta versión navideña del concurso de repostería, vuelven reposteros de temporadas anteriores para crear sabrosas réplicas de patines de hielo, cascanueces y muchos más objetos.

10. Un hombre infiltrado (A Man on the Inside)

Un exprofesor recibe una nueva oportunidad en la vida cuando una detective privada lo contrata para una misión encubierta en una residencia de ancianos de San Francisco.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

La revolución de Netflix

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como "Stranger Things" y "The Crown" han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.