Las series más vistas en Netflix España para pasar horas frente a la pantalla

Pese al gran número de competidores, Netflix sigue estando entre las plataformas favoritas del público con sus grandes y afamadas producciones. (Infobae)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Netflix ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Netflix España:

1. 900 días sin Anabel

El secuestro de Anabel Segura mantuvo a España en vilo durante 900 días. Esta docuserie narra el suceso y emite grabaciones inéditas de las negociaciones con los secuestradores.

2. The Empress

3. Asalto al Banco Central

España, 1981. Un grupo de hombres armados asalta un banco y toma cientos de rehenes. Una periodista compite con las autoridades para descubrir el verdadero motivo del golpe.

4. Caso no resuelto: ¿Quién mató a JonBenét Ramsey? (Cold Case: Who Killed JonBenét Ramsey)

Los errores policiales y un circo mediático hicieron descarrilar la investigación del asesinato de JonBenét Ramsey. Esta docuserie reconstruye décadas de búsqueda de justicia.

5. Un hombre infiltrado (A Man on the Inside)

Un exprofesor recibe una nueva oportunidad en la vida cuando una detective privada lo contrata para una misión encubierta en una residencia de ancianos de San Francisco.

6. Adoración (Adorazione)

Cuando una chica de 16 años desaparece, salen a la luz secretos que trastocan a una pequeña comunidad mientras sus amigos y familiares intentan recrear sus últimos movimientos.

7. Arcane

Con las dispares ciudades de Piltover y Zaun como telón de fondo, dos hermanas luchan en bandos opuestos de una guerra entre tecnologías mágicas y creencias enfrentadas.

8. La noche que volvimos a casa (The Night They Came Home)

En el oeste estadounidense de finales del siglo XIX, un grupo de forajidos nativos americanos aterroriza a los habitantes de un pequeño pueblo. Cuando un grupo de colonos decide luchar contra ellos, se desata una batalla épica por la supervivencia.

9. Las hermanas Guerra

La negativa de una mujer a unirse al oscuro plan de su hermana genera traiciones cuando intenta reencontrarse en la cárcel con su hija, a la que perdió tiempo atrás.

10. Cuando el teléfono suena (지금 거신 전화는)

Baek Sa Eon proviene de una prestigiosa familia política y se convirtió en el portavoz presidencial más joven de Corea. Su experiencia también incluye el tiempo que pasó como corresponsal de guerra, negociador de rehenes y presentador principal. Se casó con Hong Hee Joo hace 3 años. Ella es la hija del propietario de un periódico y tiene mutismo debido a un accidente que tuvo cuando era pequeña. Trabaja como intérprete de lenguaje de señas en la corte y en televisión. Baek Sa Eon y Hong Hee Joo se casaron en gran parte por conveniencia. Durante los últimos 3 años, no se han comunicado entre sí ni han comido juntos. Fingen que son una pareja felizmente casada. Un día, Hong Hee Joo es secuestrada por una persona no identificada. Esto cambia su vida matrimonial.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.