Una sanitaria española enferma en su luna de miel en Vietnam y cuenta su periplo por la farmacia y el hospital: “¿Cuánto crees que ha costado todo esto?”

Captura de pantalla del video de @enfermerarubia. (TikTok)

“Caer enferma en mi luna de miel no estaba en mis planes, pero bueno, así hago turismo sanitario”. Con estas palabras, una enfermera y creadora de contenido muy popular en España contaba el periplo que fue ponerse enferma en Vietnam y no poder contar con el sistema sanitario público al que estamos acostumbrados.

A través de su cuenta de TikTok (@enfermerarubia), la joven cuenta que viajó hasta Asia junto a su pareja después de su boda y la mala suerte hizo que enfermara. ”No conocía el idioma, no sabía cómo funcionaba la sanidad allí y aún siendo sanitaria, me sentí súper vulnerable. La medicación que me dieron no me ayudo mucho, así que terminé visitando el hospital”, cuenta.

“El sistema sanitario vietnamita es una combinación entre la medicina oriental tradicional, que está considerada en España como medicina alternativa, y la medicina occidental, que es la que conozco”, explica y añade que algo que llamó especialmente su atención es que a la hora de escuchar sus cavidades para ver cómo era su respiración, no se lo hicieron por debajo de la ropa como es común en España y tampoco le practicaron una prueba nasofaríngea, que sirve para identificar virus y bacterias que causan infecciones respiratorias, a pesar de ser una paciente respiratoria. “La verdad que la atención fue estupenda y las instalaciones estaban bastante bien. Además, tenían una farmacia donde me entregaban la medicación en blíster y me lo explicaba”, detalla.

“Me tranquilizó mucho tener un buen seguro de salud porque no elegí la bronquitis en el paquete de viaje. Y ahora ponme en comentarios, ¿cuánto crees que ha costado todo esto?”, pregunta al resto de usuarios. Al principio del video, la joven detallaba que el total habían sido 2.290.949 dongs vietnamitas, una cifra que le resultó alarmante, pero que realmente suponen unos 85 euros.

@enfermerarubia Caer enferma en mi luna de miel no estaba en mis planes pero bueno . Asi hago turismo sanitario 😂😂😂😂 ♬ La Bilirrubina - Juan Luis Guerra 4.40

Viajar siempre con seguro a Vietnam

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España detalla que no hay convenios de Seguridad Social suscritos entre España y Vietnam, por lo que contar con un seguro sanitario es vital, aunque puede no ser suficiente en caso de emergencia. De hecho, en la web gubernamental detallan que las condiciones sanitarias pueden ser “deficientes” en las zonas rurales. Las enfermedades más comunes son fiebres tifoideas, el dengue y la diarrea común del viajero, debida a la en ocasiones precaria salubridad en alimentos y agua. Se pueden evitar tomando las precauciones necesarias. “Debe extremarse el cuidado con lo que se come y lo que se bebe”, señalan.

“Se recomienda que los expatriados a Vietnam lleguen provistos de un seguro médico que cubra evacuaciones de emergencia, ya que en general, las intervenciones quirúrgicas no han alcanzado los estándares occidentales, por lo que partos e intervenciones quirúrgicas de los ciudadanos occidentales suelen realizarse en Europa, América o países de la región como Malasia, Singapur y Hong Kong”, explican desde el ministerio. “En las zonas rurales hay incluso más dificultades porque las clínicas locales no poseen medios suficientes para enfermedades graves”, añaden.

Por otra parte, también señalan que muchas clases de pruebas clínicas y análisis que pueden ser necesarios para confirmar un diagnóstico y/o descartar enfermedades graves no están disponibles. No obstante, hay un gran desarrollo de la medicina tradicional, con muy buenos especialistas y centros de formación y de atención médica.

Para estancias prolongadas se recomienda las vacunas contra la hepatitis A y B, fiebre tifoidea, encefalitis japonesa y tétanos, aunque Las autoridades vietnamitas no exigen ninguna vacuna. Con distinta intensidad, según los años, se vienen haciendo públicos brotes de Gripe Aviar en Vietnam. Se trata, habitualmente, de casos aislados de contagio en zonas rurales donde el contacto directo con aves es más frecuente. Existe tratamiento para las distintas variantes del virus, si bien algunas son más complejas que otras.