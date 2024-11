Qué es la enfermedad de Kawasaki por la que ha muerto un niño de 2 años y que no fue detectada por la pediatra que ha sido condenada por homicidio involuntario

Torrente sanguíneo. (Shutterstock España)

¿Es una pérdida que se podía haber evitado? Esa es la pregunta que se resolvió en los tribunales franceses este fin de semana. En 2015, Éloi, un niño francés, vivió poco más de dos años a causa de una enfermedad que la pediatra no supo detectar. Decimos poco más de dos años porque, precisamente, el menor murió al día siguiente después de su segundo cumpleaños.

Ahora, la autopsia ha revelado que se trababa de la “enfermedad de Kawasaki”, una enfermedad grave, pero no mortal si se consigue diagnosticar temprano. No obstante, detectarla no es tan sencillo y no existe una prueba específica que corrobore la presencia de esta enfermedad.

Qué es la enfermedad de Kawasaki

La enfermedad de Kawasaki es una afección rara que generalmente ataca a los niños menores de 5 años. También se conoce como síndrome de Kawasaki o síndrome de ganglios linfáticos mucocutáneos. Es un tipo de vasculitis grave (inflamación de los vasos sanguíneos), pero de la que la mayoría de los niños se recuperan si son tratados de inmediato.

Esta enfermedad se produce cuando el sistema inmunitario ataca a los vasos sanguíneos por error. Esto produce el estrechamiento o cerramiento de los vasos sanguíneos, que impediría la correcta circulación de la sangre por el organismo.

Los médicos no saben muy bien la razón de esto. Una de las razones puede estar en la genética, pero también se manejan hipótesis como los factores ambientales. Afortunadamente, no parece ser contagiosa, según ha comentado el servicio informativo Medline Plus, producido por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Síntomas de la enfermedad de Kawasaki

Las dolencias o síntomas más comunes de esta enfermedad son los siguientes:

Fiebre alta que dura al menos cinco días.

Sarpullido , a menudo en la espalda, el pecho y la ingle.

Manos y pies hinchados .

Enrojecimiento en los labios y revestimiento de la boca , las palmas de las manos o de los pies.

Conjuntivitis : ojos enrojecidos

Ganglios linfáticos del cuello inflamados.

Además, esta enfermedad puede afectar a las arterias coronarias (suministran sangre y oxígeno al corazón), lo que puede provocar aneurisma (abultamiento y adelgazamiento de las paredes arteriales), lo que aumenta el riesgo de coágulos sanguíneos que podrían provocar un ataque cardíaco o una hemorragia interna, inflamación del corazón y problemas de las válvulas cardíacas.

Por otro lado, el síndrome de Kawasaki puede afectar a las zonas del cerebro y el sistema nervioso, el sistema inmunitario y el sistema digestivo.

Principales tratamientos

La enfermedad de Kawasaki se suele tratar con una dosis intravenosa de anticuerpos de inmunoglobulina (proteína que ayuda al cuerpo a combatir infecciones) suministrada en el hospital.

Otro de los medicamentos que suelen ser parte del tratamiento es la aspirina. Esta solo puede ser suministrada por un médico en caso de extrema urgencia. A partir de que se haya comenzado alguno de los tratamientos, será necesario que el médico realice un seguimiento y las pruebas oportunas para evaluar la recuperación, según ha informado la Fundación Caser.

En los casos más graves, si algunos de estos tratamientos no funciona y la enfermedad ataca a los órganos como el corazón, el niño podría necesitar medicamentos adicionales e incluso, una cirugía.

