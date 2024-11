Qué serie ver esta noche en Prime Video España

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Prime Video ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Prime Video España:

1. La que se avecina

Esta ficción en clave de humor afronta las aventuras y conflictos cotidianos de los vecinos de un edificio de nueva construcción en las periferias de una gran ciudad. Mirador de Montepinar es un inmueble que consta de un total de diez viviendas y de cuatro locales. Sus residentes y empleados conforman un singular y heterogéneo grupo.

2. Una historia de crímenes

Una historia de crímenes dedicará cada episodio a analizar en profundidad un crimen junto a los expertos invitados, quienes intentarán esclarecer las posibles razones que llevaron a los asesinos a cometer dichos actos.

3. El Señor de los Anillos: Los anillos de poder

Un reparto coral de personajes unos conocidos y otros nuevos debe afrontar la reaparición del mal en la Tierra Media. Desde las profundidades más oscuras de las Montañas Nubladas hasta los majestuosos bosques de Lindon, desde el reino insular de Númenor hasta los extremos más remotos del mapa, estos parajes y personajes forjarán los legados que perdurarán más allá de su desaparición.

4. Presunto culpable (Presunto Culpable)

Ambientada en un pequeño e idílico pueblo pesquero del País Vasco, 'Presunto Culpable' cuenta la historia de Jon Arístegui, un investigador que vive en París y que, tras un terrible suceso, se verá obligado a volver al pueblo en el que nació y que abandonó seis años atrás. Allí tendrá que enfrentarse a los fantasmas de su pasado y a un misterio que nunca llegó a resolverse: la desaparición de su novia, Anne.

5. Citas Barcelona

Muestra los encuentros entre dos potenciales parejas, integrando un elemento en común en todas ellas: la ciudad de Barcelona, que se explorará desde diferentes ángulos. Continuación de la serie "Cites", a su vez remake de la británica "Dates".

6. Citadel Honey Bunny

Cuando el doble de acción Bunny contrata a la actriz en apuros Honey para un trabajo menor, se adentran en un mundo de acción, espionaje y traición. Años más tarde, cuando su pasado les alcanza, Honey y Bunny, distanciados, deben reencontrarse y luchar para proteger a su hija, Nadia.

7. Pombo

Una mirada intima a la vida de la creadora de contenido que promete ser un viaje revelador de los secretos más escondidos para los seguidores. "Pombo" relatará las etapas finales del embarazo y los primeros días de vida de Vega, su segunda hija con Pablo Castellano, tras su nacimiento.

8. Those About to Die

Roma, 79 a. C. El pueblo, aburrido, inquieto y cada vez más violento, se ve contenido por dos cosas: comida gratis y espectáculos para su entretenimiento. Cuando las masas empiezan a hastiarse y a pedir sangre, se erige un estadio diseñado para celebrar combates de gladiadores: el coliseo. Bajo él trabajan y viven miles de personas y entre ellas se cuentan millares que morirán por los juegos.

9. Aquí no hay quien viva

Roberto y Lucía están felices por mudarse al nuevo piso, pero desconocen la comunidad de vecinos que les espera. En la calle Desengaño, convivirán con sus vecinos un tanto peculiares. Por un lado, Marisa, Vicenta y Concha, tres jubiladas cotillas. Alicia y Belén, jóvenes desempleadas. El presidente y su familia. Una pareja gay del 1ºB. Y por otro lado, el portero que todo el día se queja.

10. Dragon Ball Kai

Dragon Ball Kai es un remakerevisión de la serie Dragon Ball Z, producida en conmemoración de su 20 aniversario. Comenzó a emitirse en abril de 2009. Cuenta con animación mejorada, soporte para imagen en alta definición, nuevos efectos especiales y todas las voces fueron regrabadas por los actores de doblaje originales. Pese a que sigue la misma historia que Dragon Ball Z, esta vez se reducirá drásticamente con la intención de acercarla más a lo narrado en el manga, dejando la serie en un total de 159 episodios, frente a los 291 que componían Dragon Ball Z.

Qué más saber sobre Prime Video

Prime Video es uno de los servicios de streaming más populares del mundo, está disponible en varios países a través de la suscripción de Amazon Prime.

La ventaja de esta plataforma es que, además de ofrecerte series y películas, también proporcionan al usuario envios sin costo y el uso de sus plataformas Prime Music, con música y podcast y Prime Gaming, donde hay juegos exclusivos así como una suscripción mensual a un canal de Twitch.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+.

Algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos preseas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios. Entre otros títulos que se pueden disfrutar está Maradona: Sueño Bendito, La Rueda del Tiempo y Los Anillos de Poder, basado en la saga de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos.