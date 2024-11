Almeida compara la política de Sánchez con la que “tantos años ha habido en Argentina”: “Es una degradación sistemática de la democracia”

Reveló cómo su vecino inventó que ‘se quedó sin wifi’ para verla y causó furor en TikTok

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha ofrecido una charla en la Universidad Francisco de Vitoria en la que ha advertido de la ‘argentinización’ de la democracia española por las políticas de Pedro Sánchez.

“Me recuerda, en cierta manera, a lo que es el proyecto político que durante tantos años ha habido en Argentina”, ha comentado el político del partido Popular. “Y, por tanto, a una degradación sistemática y continuada en el tiempo de la democracia”. Un sistema que puede ser reconocido a nivel internacional, pero que “desde el punto de vista del concepto de democracia”, se aleja de las aspiraciones que a las que España debería aspirar. “Es una democracia débil, sin contrapesos y una democracia degradada institucionalmente”.

Para Almeida, esta pérdida de solidez democrática ha venido provocada por el hecho de que “no se cambie de opinión”. “A mí el cambio de opinión no me parece criticable per sé”, ha asegurado, “lo que no es recomendable es que si uno se equivoca, persista en el error y en la equivocación”.

Dejar a un lado la verdad para “ganar el relato”

En el caso de Pedro Sánchez, la cuestión no es ni siquiera que haya cambiado de opinión, sino que haya mentido y mienta, “además con una única finalidad que es perpetuarse en el poder a través de las instituciones democráticas que tenemos en España, pero adueñándose de esas instituciones democráticas y haciéndolo mediante la mentira”.

De este modo, el alcalde de Madrid ha insistido en la necesidad de apostar más que nunca “por la verdad y la libertad como los dos elementos esenciales que configuran la democracia”. " Y cuando ésta y cuando la democracia se degrada, es porque existe eso que se llama la posverdad, o lo que se llama ahora el relato”.

Hay que alejarse de intentar ganar ese relato, puesto que este no deja de ser una “cuestión eminentemente subjetiva”, aunque importante, ha reconocido Almeida. “Pero el relato se tiene que sustentar sobre una premisa que es la verdad”, ha concluido. “Decir la verdad y no mentir de forma continua y sistemática, como se hace por parte de este Gobierno”.

Habla un expresidente del Gobierno

Junto a Martínez-Almeida estaba el exlíder del Partido Popular y antiguo presidente del Gobierno de España, José María Aznar. Si hace unos días ya señalaba que “algo muy serio” tenía que estar pasando en Estados Unidos para que hubiera ganado un presidente -Trump- que había sido responsable de un asalto al Capitolio, en esta ocasión Aznar ha hecho hincapié en el “populismo radical” de Pedro Sánchez.

Esta actitud política habría propiciado “la exclusión del que opina distinto”, lo que habría hecho más difícil “encontrar espacios de diálogo, si es que se quisiera”. Aún así, Aznar ha querido dejar claro que España no es “un estado fallido”.