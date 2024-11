Las series de Disney+ España que roban la atención HOY

Disney Plus busca convertirse en la mejor opción para ver películas y series. (Infobae)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Disney+ ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las producciones más populares de Disney+ España

1. Agatha, ¿quién si no? (Agatha All Along)

Agatha Harkness reúne un aquelarre de brujas y parte hacia la Senda de las Brujas.

2. Regreso a Las Sabinas

Gracia y Paloma vuelven a Las Sabinas para cuidar de Emilio, su padre. Gracia se reencuentra con Miguel, su amor de juventud, ahora prometido con Esther. Paloma se hace cargo de las tierras de la familia y se enfrenta a la terrateniente Paca Utrera, que comparte con Emilio un terrible secreto y que tiene un plan siniestro para el pueblo. El joven Óscar aparece muerto en extrañas circunstancias. Manuela debe investigar el crimen con la ayuda de Álex, el hermano cura de Óscar.

3. Yo, adicto

Javier Giner, de treinta años, decide ingresar voluntariamente en un centro de desintoxicación por consumo de alcohol y cocaína. Armado de su diario personal y la absoluta determinación de revertir su presente, Javier encara el que, sin duda, es el periodo clave de su vida. Los meses de recuperación en el centro, rodeado de naturaleza y acompañado de una galería de personajes memorables, cambian totalmente la vida de Javier Giner.

4. Ayla y los Mirror

Ayla, una adolescente acostumbrada a una vida de lujo, de repente lo pierde todo, incluyendo sus recuerdos. Obligada a empezar desde cero, pero con la certeza de que el baile es lo que siempre le ha gustado y con la ayuda la de sus nuevos amigos, Ayla tendrá que redescubrir quién es, ¿lo conseguirá?

5. Rivales (Rivals)

Corre el año 1986 y Gran Bretaña está en pleno auge. "Rivales" se adentra en el despiadado mundo de la televisión, donde los peinados son grandes y las ambiciones son aún más grandes. Los acuerdos se negocian en las salas de juntas y en los dormitorios. Nadie puede estar seguro de quién saldrá vencedor. Con todos preocupados sólo por sí mismos, ¿podrá florecer el amor verdadero en esta adaptación tan esperada de la novela superventas Rutshire Chronicles de Jilly Cooper?

6. Bluey Cortos (Bluey Minisodes)

Bluey Cortos es una colección de momentos divertidos y tiernos protagonizados por Bluey y Bingo. Presenta algunos personajes nuevos junto a los favoritos de los fans, como Muffin haciendo un vídeo de desembalaje, papá haciéndose un "tatuaje" y los entresijos de la casa de los sueños de Bluey y Bingo.

7. The Old Man

Dan Chase se fugó de la CIA hace décadas y ahora vive fuera de la red. Cuando llega un asesino e intenta eliminar a Chase, el viejo operativo descubre que para asegurar su futuro ahora debe reconciliar su pasado.

8. Ratatouille

Remy es una simpática rata que sueña con convertirse en un gran chef francés a pesar de la oposición de su familia y del problema evidente que supone ser una rata en una profesión que detesta a los roedores. El destino lleva entonces a Remy a las alcantarillas de París, pero su situación no podría ser mejor, ya que se encuentra justo debajo de un restaurante que se ha hecho famoso gracias a Auguste Gusteau, una estrella de la cuisine. A pesar del peligro que representa ser un visitante poco común (y desde luego nada deseado) en los fogones de un exquisito restaurante francés, la pasión de Remy por la cocina pone patas arriba el mundo culinario parisino en una trepidante y emocionante aventura.

9. Solo Asesinatos en el Edificio

Tres extraños que comparten la obsesión por los crímenes reales y de repente se ven envueltos en uno al investigar la misteriosa muerte de un vecino en su edificio de Nueva York.

10. Los Increíbles (The Incredibles)

Como Mr. Increíble y Elastigirl, Bob y su esposa Helen estaban entre los mejores luchadores contra el crimen. Por fin pueden volver a la acción cuando una misteriosa llamada cita a Bob en una isla remota.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

