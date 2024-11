Las series y películas de Disney+ España que roban la atención HOY

"Coco" es una película animada de Disney-Pixar estrenada en 2017. (Disney-Pixar)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Disney+ ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Disney+ España:

1. Coco

Miguel es un joven con el sueño de convertirse en leyenda de la música a pesar de la prohibición de su familia. Su pasión le llevará a adentrarse en la "Tierra de los Muertos" para conocer su verdadero legado familiar.

2. Agatha, ¿quién si no? (Agatha All Along)

Agatha Harkness reúne un aquelarre de brujas y parte hacia la Senda de las Brujas.

3. Pesadilla antes de Navidad

Cuando Jack Skellington, el Señor de Halloween, descubre la Navidad, se queda fascinado y decide mejorarla. Sin embargo, su visión de la festividad es totalmente contraria al espíritu navideño. Sus planes incluyen el secuestro de Santa Claus y la introducción de cambios bastante macabros. Sólo su novia Sally es consciente del error que está cometiendo.

4. Yo, adicto

Javier Giner, de treinta años, decide ingresar voluntariamente en un centro de desintoxicación por consumo de alcohol y cocaína. Armado de su diario personal y la absoluta determinación de revertir su presente, Javier encara el que, sin duda, es el periodo clave de su vida. Los meses de recuperación en el centro, rodeado de naturaleza y acompañado de una galería de personajes memorables, cambian totalmente la vida de Javier Giner.

5. Ayla y los Mirror

Ayla, una adolescente acostumbrada a una vida de lujo, de repente lo pierde todo, incluyendo sus recuerdos. Obligada a empezar desde cero, pero con la certeza de que el baile es lo que siempre le ha gustado y con la ayuda la de sus nuevos amigos, Ayla tendrá que redescubrir quién es, ¿lo conseguirá?

6. Regreso a Las Sabinas

Gracia y Paloma vuelven a Las Sabinas para cuidar de Emilio, su padre. Gracia se reencuentra con Miguel, su amor de juventud, ahora prometido con Esther. Paloma se hace cargo de las tierras de la familia y se enfrenta a la terrateniente Paca Utrera, que comparte con Emilio un terrible secreto y que tiene un plan siniestro para el pueblo. El joven Óscar aparece muerto en extrañas circunstancias. Manuela debe investigar el crimen con la ayuda de Álex, el hermano cura de Óscar.

7. Toy Story: ¡Terror!

Lo que empieza siendo una divertida excursión para la pandilla da un giro inesperado a peor cuando el coche se desvía a un motel. Al desaparecer uno de los juguetes, los demás caen atrapados en una misteriosa secuencia de sucesos.

8. El retorno de las brujas

Tres brujas del siglo XII son invocadas durante la noche de Halloween en la ciudad de Salem, Massachusetts, de manera accidental por unos niños. Desterradas hace 300 años por sus prácticas de brujería, este trío prometió volver algún día para sembrar el caos. Ahora aprovecharán la ocasión para cumplir su promesa. Una comedia realizada por la factoría Disney con vistas a su exhibición en la fiesta de Halloween.

9. El retorno de las brujas 2

Han pasado 29 años desde que alguien encendió la Vela de la Llama Negra y resucitó a las hermanas Sanderson del siglo XVII y ahora buscan venganza. De tres estudiantes de secundaria depende impedir que las voraces brujas causen un nuevo tipo de estrago en Salem antes del amanecer el día de Halloween.

10. Bluey Cortos (Bluey Minisodes)

Bluey Cortos es una colección de momentos divertidos y tiernos protagonizados por Bluey y Bingo. Presenta algunos personajes nuevos junto a los favoritos de los fans, como Muffin haciendo un vídeo de desembalaje, papá haciéndose un "tatuaje" y los entresijos de la casa de los sueños de Bluey y Bingo.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué series y películas hay en Disney+

Con su plataforma que ofrece películas y series originales, Disney+ busca hacerle competencia a Netflix. (REUTERS/Dado Ruvic)

Disney+ es una plataforma de streaming que es propiedad de The Walt Disney Company y que ofrece a sus suscriptores un catálogo amplio de películas, series, documentales, entre otros productos multimedia que han sido lanzados bajo los estudios o marcas de Disney, Pixar, Marvel, Star, National Geographic, entre otros.

El servicio fue lanzado de manera oficial el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos y Canadá, para posteriormente expandirse a los Países Bajos y España. Fue hasta finales de 2020 que la plataforma finalmente llegó a Latinoamérica y el Caribe, a excepción de Cuba.

De acuerdo con el informe del primer trimestre de 2023, el servicio de streaming de Disney+ posee 157,8 millones de suscriptores, lo que representó una baja de cuatro millones con respecto a lo registrado en el trimestre anterior.

En el momento de su lanzamiento, se habló de que la plataforma buscaba albergar 500 películas y 7.000 episodios de programas o series de televisión; además, se contemplaba el lanzamiento de cuatro películas originales y cinco programas de televisión, lo cual se vio con el lanzamiento de la serie The Mandalorian, que costó cerca de 100 millones de dólares.

Disney+ permite a sus usuarios ver contenidos en cuatro dispositivos al mismo tiempo, aunque se pueden crear hasta siete perfiles y se puede mirar contenido hasta en dispositivos.