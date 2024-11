Un chico de 27 años, atrapado en un tejado: “Ha llamado a mi madre para despedirse”, relata su hermana

Los estragos producidos por la DANA en un centro comercial de Valencia (@valenciacity_es/X)

“Mi hermano ha llamado a mi madre para despedirse”. El testimonio es de una mujer en Valencia que alerta en Hora 25, de Cadena Ser, sobre la situación de su hermano, un chico de 27 años que trabaja en el polígono de Valencia y que ha quedado atrapado por las riadas junto a sus compañeros de trabajo.

“Están sujetos a un muro esperando a que les rescaten", relata. La joven relata que le ha llamado su madre “muy preocupada, llorando y con mucha ansiedad”. “Nos ha dicho que mi hermano le ha llamado para despedirse”, continúa. La joven explica que tras recibir la llamada han intentado ponerse en contacto con ellos. Finalmente lo han logrado a través de un compañero que llevaba el móvil encima, “pero después ha dejado de dar señal”, lamenta.

En el momento del temporal, su hermano y varios compañeros se encontraban trabajando cuando ha empezado a entrar “muchísima“ agua. ”Los coches han empezado prácticamente a flotar", describe la mujer, que añade que en ese momento los trabajadores se han tenido que refugiar en un tejado del almacén de la fábrica. “Lo último que hemos sabido hace 45 minutos es que estaban sujetándose todos en un muro hasta que los rescatasen".

Una madre y su hija, vecinas de L'Alcúdia (València), dos de las víctimas de la dana.

La mujer subraya que los servicios de emergencia ya están notificados de esta situación, pero que ella ha intentado ponerse en contacto con el 112. “No sabemos si el muro aguantará o no. No sabemos qué tipo de muro es. No tenemos más información, eso es todo lo que tenemos”, sentencia.

El balance provisional que deja la gota fría en Valencia, el tercer mayor desastre natural de la historia, es de más de 70 muertes y decenas de desaparecidos. Los servicios de emergencia, incluida la Unidad Móvil de Emergencias (UME), ya se han movilizado esta mañana hacia esta provincia, donde continúan las labores de rescate y búsqueda de los desaparecidos. El Gobierno ha anunciado tres días de luto oficial y el titular de Política Territorial Ángel Víctor Torres ha decretado las localidades afectadas como condición de zona altamente afectada por catástrofe natural.

El ave Madrid-Valencia, suspendido

Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha publicado un post en sus redes sociales en el que ha informado de que “los daños en la alta velocidad entre Madrid y Valencia son importantes”, por lo que “reanudar el servicio en los próximos cuatro días no parece posible”. “Cuando tengamos un diagnóstico definitivo sobre los plazos necesarios para recomponer la línea lo haremos público”, ha concluido.

Desesperación entre los pasajeros que intentan regresar a Valencia para ayudar a sus familias.

La suspensión de la línea entre Madrid y Valencia ha conllevado la cancelación de hasta 60 viajes entre las tres operadoras. La conexión Valencia-Barcelona también ha sido cortada por Adif, así como el núcleo de Cercanías en la capital de la Comunitat.

La Generalitat Valenciana ha habilitado un teléfono de atención a familiares de desaparecidos por el temporal: 900 365 112. Pide que se reserve la línea únicamente para informar de los allegados con los que no se puede contactar.