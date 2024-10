El PSOE respalda a la víctima de acoso sexual de un político socialista de Badajoz tras la denuncia pública de Fallarás: “Veré si puedo encontrar a la denunciante”

Reunión de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Extremadura. (Europa Press)

El domingo pasado, la periodista y escritora Cristina Fallarás hizo pública otra denuncia sobre un caso de violencia sexual sufrido por una mujer, presuntamente a manos de un político de Badajoz del PSOE, cuya identidad no ha sido revelada. Según lo relatado por Fallarás en su cuenta de Instagram, el incidente habría tenido lugar en 2019, justo después de la inauguración de una exposición por el 140 aniversario del PSOE en el Palacio de Congresos de Badajoz.

En el mensaje, la mujer explica que estuvieron “tonteando” y ella accedió a ir a su casa. Tras besarla “apasionadamente”, la llevó a su habitación. Cuando entró en esta estancia el armario estaba abierto y en él se apreciaban prendas femeninas: “Eran de su pareja”, dice. “Allí ya me sentí incómoda, siempre he respetado mucho este tema y jamás había estado con alguien que tuviera pareja a sabiendas”, añade.

“Le dije que se pusiera un condón, pero no quiso y se corrió dentro de mí”, asegura, detalla y explica que le pidió que parase, pero no lo hizo. Tras esto, el miedo de quedarse embarazada la paralizó. “No tuve narices de ir al hospital a por la píldora del día después y decidí tomar varios comprimidos de anticonceptivos”, dice, y añade que el episodio terminó con vómitos y malestar y una visita al hospital. Tras todo aquella, ella le recriminó “lo que había pasado y no le importó”. “Su comportamiento conmigo cambió radical y se limitó a saludarme fríamente”, termina.

El PSOE da su “respaldo” a la víctima

El PSOE de Extremadura reaccionaba de inmediato ante esta denuncia, manifestando su apoyo a “cualquier mujer que desee denunciar un acto de abuso o violencia sexual” a través de un comunicado de prensa, en el que el partido también explicaba que había intentado contactar con Cristina Fallarás para “asegurar a la persona denunciante que cuenta con el respaldo y la asistencia del PSOE”.

Fallarás respondió escuetamente al partido el lunes con un mensaje: “Veré si puedo encontrar a la denunciante. Tengo miles de mensajes, gracias”. Hasta el momento, el PSOE destaca que sigue “esperando que se aporte esa información”. Sin embargo, la formación socialista ha apuntado que no puede intervenir directamente sin identificar a las partes involucradas: “Se trata de un caso en el que tanto la víctima como el presunto agresor son anónimos”.

Una “cobarde” ante todo un sistema

En el mensaje rescatado por la periodista, la víctima se definía como una “cobarde”. Sin embargo, cientos de personas en redes sociales le han recordado que no es una cobarde, sino que se enfrenta a un sistema que no es amable con las víctimas y que está en una posición complicada, y no por ello no es valiente. “Badajoz es una ciudad pequeña y quiero vivir, en la medida que sea posible, tranquila”, expresaba.

Un “me too” en España

En los últimos días, Fallarás ha seguido compartiendo decenas de relatos de casos similares en su perfil de Instagram. Esta oleada de denuncias, en su mayoría anónimas, se ha producido después de que la periodista publicara el testimonio de la presunta víctima de Íñigo Errejón, que ha destapado todo un escándalo y que ha conmocionado a la sociedad española.

Íñigo Errejón, acusado por presunto acoso sexual.