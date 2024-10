El Gobierno y Canarias hacen pinza para volver a atraer al PP a las negociaciones para el reparto de menores migrantes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al líder del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, en la Moncloa. (José Manuel Álvarez y Fernando Calvo/Moncloa)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, han exhibido sintonía en su reunión mantenida este jueves en la Moncloa, en el marco de la ronda de encuentros con los jefes de ejecutivos autonómicos que empezó Sánchez hace tres semanas. Este encuentro viene precedido por la estampida protagonizada por el PP el pasado sábado, levantándose de la mesa de negociación con el Gobierno central (PSOE-Sumar) y el Ejecutivo canario (Coalición Canaria-PP) para reubicar a los menores migrantes no acompañados.

Ante la ruptura de las conversaciones de manera unilateral, el Gobierno de Pedro Sánchez se encomienda a Fernando Clavijo, quien comparte silla con el PP en Canarias, para que el partido de Alberto Núñez Feijóo regrese a las conversaciones para solucionar la crisis migratoria. Si bien, esta posibilidad parece lejana en medio de la sobreactuación de los populares para tapar su “error” de avalar la rebaja de las penas a 44 etarras.

Esta postura tuvo su máxima expresión este miércoles en el Congreso, cuando en un pleno monográfico sobre migración, solicitado por el propio PP, los populares hablaron principalmente de ETA. De los 20 minutos de intervención, Feijóo solo dedicó alrededor de cinco a hablar de inmigración. Es más, el gesto del portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, de exhibir las fotografías de doce cargos socialistas asesinados por ETA ha causado la repulsa por parte de los familiares de las propias víctimas.

Sánchez pedirá adelantar a verano de 2025 la aplicación del pacto europeo de Migración.

Tras la reunión con Sánchez, Clavijo ha señalado que su Gobierno (formado por Coalición Canaria y PP) no comparte ni entiende que la dirección del PP nacional haya suspendido las conversaciones en materia migratoria. “No solo no compartimos, sino que no entendemos ni desde luego justificamos bajo ninguna manera que te levantes de una mesa de negociación, sobre todo con un asunto tan importante como el que estamos hablando”, ha afeado el dirigente canario.

El presidente autonómico ha sostenido que ha trasmitido su malestar al PP nacional y que su voluntad es la de contactar de nuevo con el partido con el que cogobierna: “Tenemos que seguir negociando”, ha aseverado para apuntalar su postura: “Los problemas se resuelven estando en la mesa, los problemas se resuelven dialogando, hablando”.

Fuentes del Ejecutivo canario agregan que no pueden “romper con ninguno”, por lo que avanzan que no cejarán en su empeño de alcanzar un acuerdo a tres bandas para reubicar a más de 6.000 menores no acompañados llegados a las islas. Mientras esta cuestión sigue sin resolverse, y la crisis migratoria se recrudece en un esperado otoño caliente, el Gobierno espera que Clavijo haga de intermediario para volver a acercar al PP a la negociación.

Asimismo, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha hecho este jueves un nuevo llamamiento al PP, quien tiene en sus manos la decisión de si se vuelve a sentar en la mesa, porque se levantó de la negociación “con excusas peregrinas”. “El que tiene que decidir si regresa a la mesa es quien se ha levantado, el Gobierno central y el canario estamos de acuerdo en negociar”, ha añadido.