Tarifa de la luz en España este 23 de septiembre

La abogada de uno de los acusados de violar a Gisèle Pelicot desata la polémica al ‘reírse’ de la víctima en un vídeo

Nadia El Bouroumi compartió en sus redes sociales un vídeo en el que baila al ritmo de “Wake me up before you go-go”. Afirma que no tenía intención de burlarse de Gisèle