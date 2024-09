Una única dosis de la vacuna contra el virus Mpox ya es eficaz para prevenir la enfermedad

Una enfermera limpia y desinfecta el brazo de una paciente antes de aplicar la vacuna (Shutterstock España)

La vacunación contra el virus mpox, antes conocido como viruela del mono, es una medida crucial para prevenir la propagación de esta enfermedad, especialmente en grupos de riesgo. En España, cada comunidad autónoma dispone de puntos específicos de vacunación donde se administran los fármacos para evitar la propagación del virus, similar al de la viruela humana pero generalmente menos grave.

Ahora los científicos han demostrado que una sola dosis de la vacuna modificada de Ankara-Bávara Nórdica (MVA-BN) logra una eficacia del 58% en la protección contra la infección por mpox, según un nuevo estudio publicado en la revista BMJ. El estudio lo han llevado a cabo los investigadores del ICES, de Salud Pública de Ontario y del Centro MAP para Soluciones de Salud Urbana del Hospital St. Michael de Unity Health Toronto en Canadá, que han realizado una emulación de ensayo objetivo para estimar la eficacia de la vacuna mpox.

Durante el brote de mpox en 2022, Ontario, Canadá, introdujo la vacuna como medida de protección para las personas con alto riesgo de exposición al mpox. “La campaña de vacunación inicial utilizó una sola dosis para llegar a la mayor cantidad posible de personas en riesgo”, contextualiza la doctora Christine Navarro, médica de Salud Pública de Ontario y autora principal del estudio. “Utilizamos datos sanitarios del mundo real para estimar la eficacia de la vacuna contra la infección por mpox de la forma más rigurosa posible”, informa por su parte el doctor Jeff Kwong, científico sénior del ICES.

De esta forma, aprovechando la infraestructura de datos sanitarios de Ontario, el estudio incluyó a hombres adultos con antecedentes de haberse sometido a pruebas de sífilis y de una infección de transmisión sexual (ITS) bacteriana durante el año anterior, o que habían recibido una receta de medicamentos para prevenir el contagio del VIH. Los hombres vacunados que cumplían los requisitos fueron emparejados con hombres no vacunados en función de la edad, la zona de residencia, el diagnóstico previo de VIH, el número de diagnósticos de ITS y la recepción de alguna vacuna que no fuera MVA-BN, y se compararon las tasas de infección en los dos grupos para determinar la eficacia de la vacuna.

El estudio incluyó un total de 3.204 participantes que recibieron la vacuna MVA-BN y los comparó con 3.204 hombres no vacunados. Durante el seguimiento, se diagnosticaron 21 infecciones por mpox en el grupo vacunado y 50 infecciones en el grupo no vacunado. La efectividad estimada de la vacuna para una dosis única de MVA-BN contra la infección por mpox fue del 58%.

“Los resultados de nuestro estudio refuerzan la evidencia existente de que una dosis única de la vacuna mpox es moderadamente eficaz contra la infección”, destaca la autora principal, la doctora Sharmistha Mishra, médica especialista en enfermedades infecciosas y científica del ICES y del Centro MAP para Soluciones de Salud Urbana del Hospital St. Michael. “La vacuna debería estar disponible y accesible rápidamente para las poblaciones en riesgo dada la actual emergencia de salud pública”.

