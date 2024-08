Libros de Amazon España: qué leer antes de ir a dormir

Desde cómics hasta novelas de romance, el ranking de los libros más vendidos de Amazon en España funciona como una fotografía de las preferencias. (Infobae/Jovani Pérez)

Los libros son un fuerte oponente para las plataformas de streaming, pues al igual que Netflix, HBO y Disney, estas historias son capaces de cautivar a quienes las consumen. De ello ha sido consciente Amazon, plataforma que ha apostado por la venta de éstos.

Y es que pese a haber surgido hace siglos, el libro ha pasado por una serie de innovaciones tecnológicas que han permitido mejorar no sólo la conservación y reproducción de los textos, sino también el acceso a la información y al entretenimiento.

Así, lejos se está ya de la impresión de El sutra del diamante, el libro impreso más antiguo en conservación que, según cálculos, fue distribuido en el año 868 por el chino Wang Jie; o bien de 1440, cuando Johannes Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles y dio vida al primer libro en la era moderna llamado La biblia de Gutenberg o Biblia de Mazarino, que constaba de 1282 páginas con 42 líneas cada una de ellas.

Hoy día los lectores pueden optar por leer títulos en formato de bolsillo o hasta recurrir a las tabletas electrónicas y Kindle, que es el lector de libros exclusivo de Amazon.

Sin embargo, uno de los problemas que pueden surgir en el mundo tan vertiginoso como el que se vive hoy día puede ser la osadía de elegir qué leer ante una oleada de títulos y autores de diferentes géneros y países, aunque la lista de los 10 títulos más populares que actualiza Amazon España podría ser una buena guía para saber cuál será el próximo texto a leer.

Estos son los libros más leídos del momento

1. Adiós a la inflamación. Cómo prevenir enfermedades, retrasar el envejecimiento y perder peso (HarperCollins) Español

Autor: Sandra Moñino

2. BLACKWATER I. La riada: 1 (Saga Blackwater)

Autor: Michael Mcdowell

3. Hábitos atómicos: Cambios pequeños, resultados extraordinarios (Autoconocimiento)

Autor: James Clear

4. Romper el círculo (It Ends with Us) Ed. Película: La novela en la que se ha basado la película protagonizada por Blake Lively (Bestseller)

Autor: Colleen Hoover

5. BLACKWATER II. El dique: 2 (Saga Blackwater)

Autor: Michael Mcdowell

6. Cómo hacer que te pasen cosas buenas: Entiende tu cerebro, gestiona tus emociones, mejora tu vida (Crecimiento personal)

Autor: Marian Rojas Estapé

7. Recupera tu mente, reconquista tu vida

Autor: Marian Rojas Estapé

8. Este dolor no es mío. Identifica y resuelve los traumas familiares heredados (Psicoemoción)

Autor: Mark Wolynn

9. BLACKWATER III. La casa: 3 (Saga Blackwater)

Autor: Michael Mcdowell

10. Algo que sirva como luz: Supersubmarina: la historia de cuatro amigos que vivieron el éxito y la tragedia (Primera persona)

Autor: Fernando Navarro

*Nota: Algunos libros podrían no tener autor debido a que la plataforma no lo proporciona.

Para comprar libros en Amazon basta con tener una cuenta en dicha plataforma y posteriormente escribir el título de la obra en el buscador y luego hacer clic en “comprar”. Se puede agregar más de un artículo en el carrito y se puede finalizar la compra después.

Radiografía de los lectores españoles

Leer el periódico es de los pocos hábitos de lectura que hay en el país. (BERNANDINO HERNÁNDEZ /CUARTOSCURO.COM)

El número de lectores en España incrementó paulatinamente desde la pandemia de coronavirus, logrando consolidarse entre los más jóvenes, según el informe del Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros 2023 presentado por el Ministerio de Cultura y Deporte.

Detalla que en los últimos 10 años ha incrementado un 5,7% el índice de lectura de los españoles. El 64,8% utiliza su tiempo libre para leer; sin embargo, cuando se trata de los lectores de cómics, aumenta la cifra hasta 66,2 por ciento.

Al considerar sólo aquellos que leyeron por ocio en su tiempo libre el porcentaje fue de 64,8%, una cifra ligeramente superior a la de la medición anual anterior y que llega al 66,2% cuando también se le suman los lectores de cómics.

Al hacer una comparación con las cifras que se han registrado en la última década se tiene que el índice de lectura en el tiempo libre tuvo un aumento de 5,7%; los "lectores frecuentes" se mantuvieron en el 52,5%; mientras que los considerados como "ocasionales" sólo han mostrado una ligera alza de 0,4 puntos porcentuales.

Aunque de a poco las cifras de lectura se han ido acercado a las medias europeas, el informe revela que aún persiste un importante número de españoles que nunca leen (35,2%). Al respecto, el 44% señala que el motivo principal es que no tienen tiempo libre; el 30,6% prefiere invertir su tiempo en otro tipo de entretenimiento como pasear, descansar o ver películas y series; el 29,3% reconoció una falta de interés; y el 0,9% dijo tener problemas de vista o salud.

La medición también deja ver que las mujeres leen más que los hombres en una proporción de 69,9% frente a un 59,5 por ciento. Por edades, se tiene que el tramo con mayor población lectora es aquel que comprende de los 14 a los 24 años y que representan un 74,2% del total.