Los mejores podcasts de Apple España para escuchar este día

Estos son los 10 títulos que todos los usuarios están buscando en Apple. (Infobae)

Aunque hay muchos debates sobre el origen de los podcasts y cuál fue el primero en la historia, no cabe duda que el surgimiento de plataformas por streaming como Apple en el nuevo milenio han impulsado la popularidad de este formato.

Como bien lo dice la palabra “podcast”, se trata de un producto de audio que describe una serie episódica disponible para escuchar cuando el usuario así lo desee. La palabra nació formalmente en 2004, cuando se combinó Ipod y broadcast.

Ya se trate de salud, deportes, política, cultura y entretenimiento, este formato también ha recuperado su fama entre el público español, aunque no todos los géneros gozan de la misma aceptación.

Desde temáticas criminales y hasta bienestar, aquí los podcast más populares

1. The Wild Project

CADA MARTES Y JUEVES NUEVOS EPISODIOS.Bienvenidos a THE WILD PROJECT, el podcast de Jordi Wild.Actualidad, deportes, charlas con los invitados más interesantes, ciencia, anécdotas y curiosidades, debates, filosofía, psicología, misterio, terror.. y muchísimo más.Cada semana hablando claro y sin miedo sobre el mundo que nos rodea.¡No te lo pierdas!

2. Nadie Sabe Nada

Andreu Buenafuente y Berto Romero se sientan frente a frente, micro a micro, e improvisan. ¿Qué puede salir mal? El humor de estos dos genios es oro para tus orejas. Ábrelas bien que, en el fondo, nadie sabe nada.?En directo en Cadena Ser los sábados a las 12:00 y a cualquier hora si te suscribes.

3. La Ruina

Tomàs Fuentes e Ignasi Taltavull comentan y juzgan la peor anécdota de la gente que viene de público al programa. La historia más miserable se lleva un premio.

4. Nena, no te compliques

Entre amigas todo es más fácil.PodiumPodcast presenta "Nena, no te compliques", con Cristina Mitre y Patri Psicóloga. Cada jueves te invitamos a un viaje de autodescubrimiento y bienestar emocional. Con este videopodcast tendrás un espacio acogedor donde se abordan con cercanía y humor los temas que nos afectan a todas en nuestro día a día. Si quieres simplificar tu vida y liberarte de las presiones innecesarias, estás en el lugar correcto. Acompáñanos con Cristina y Patri en cada episodio, también en..

5. Hechos Reales

“Hechos Reales” es un lugar para las historias. Nuestras favoritas tienen unos protagonistas fascinantes a los que les han pasado cosas que parecen sacadas de la ficción pero que son reales, películas que te contaremos al oído: universales, emocionantes y en español. En “Hechos Reales” trabajan periodistas, diseñadores de sonido, músicos y grafistas, liderados por Álvaro de Cózar, ganador de tres Premios Ondas. Este podcast lo produce TrueStory, responsable de títulos como “Misterio en la Moraleja”, “Los Papeles de Bárcenas” o “El país de los Demonios”.

6. El Partidazo de COPE

De lunes a viernes con Juanma Castaño de 23.30 a 1:30h el mejor deporte en COPE. Resume la actualidad deportiva, reuniendo a los protagonistas de la noticia.

7. Tengo un Plan

Un podcast para gente emprendedora e inconformista. Nos vemos todos los lunes a las 12am con empresarios de éxito y expertos en distintas áreas que nos darán herramientas para crecer en nuestra vida.

8. Criminopatía

Historias reales de crimen y criminales. Escrito y presentado por Clara Tiscar.

9. Black Mango Podcast

En este podcast trataremos diversos temas como viajes, temas interesantes sobre diferentes campos ayudados siempre de profesionales y por supuesto sobre nuestras experiencias en nuestras aventuras.

10. CANCELLED

Actualidad económica, política y social.

*Algunas descripciones podrían no estar disponibles porque la plataforma no las proporciona.

Apple Podcasts en el streaming

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Joshua Roberts)

Las plataformas de streaming han servido como un parteaguas para los podcasts, pues gracias a ellas los usuarios pueden disfrutar de estas producciones auditivas cuando quieran y cuantas veces deseen.

Al igual que su gran competidor Spotify, la empresa de la manzanita no se queda atrás y cuenta con su servicio de Apple Podcast, con el que busca posicionarse en el gusto de más usuarios.

Tal es la importancia que han cobrado los podcasts que la compañía cuentan con el Apple Podcast Award, que reconoce al “Mejor Programa del Año”.

En este 2023 el podcast Wiser Than Me de la actriz y comediante Julia Louis-Dreyfus junto a Lemonada Media, fue nombrado como el Mejor programa del año tras su rotundo éxito, que según Apple, nadie pudo equiparar.

Su arranque fue colosal, pues en el primer episodio tuvo como invitada a la leyenda de Hollywood Jane Fonda, con la que habló sobre la edad y la importancia del paso del tiempo, asegurando que las primeras décadas de la vida son “una especie de legado que vas a dejar atrás”.

Wiser Than Me atrajo una audiencia masiva en Apple Podcasts, logrando permanecer por días 29 seguidos como el programa número uno en Estados Unidos, hazaña que otros no han podido realizar.