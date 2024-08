Las hijas cortaron contacto con ella “porque limpiaba casas” y ahora tiene 200.000 euros y busca desheredarlas

Captura del programa "En boca de todos"

Tras más de 20 años sin saber nada de sus hijas, Juana Carrera ha decidido desheredarlas para desvincularse totalmente de ellas: “Mi hija mayor tiene 38 años y desde los 18 no sé nada de ella. Y mi hija menor tiene 32 y desde los 14, tampoco”. Ahora, con 60 años y tras toda una vida trabajando en el servicio doméstico, ha logrado comprase un piso, un coche y un estudio en Benidorm. “Mi patrimonio puede estar valorado en 200 y pico mil euros”, ha manifestado. Algo que no quiere que acabe en manos de sus hijas cuando ella no esté.

Los motivos de la falta de relación con sus hijas se debe, según la madre, a que han decidido que “el bueno ha sido el papá”, tras haber sido criadas únicamente por su madre. “La pequeña me llegó a decir que para qué quería una madre que se ocupaba únicamente de limpiar las viviendas de otras personas, que no iba a tener una casa en condiciones y que prefería vivir con el padre”.

Captura del programa "En boca de todos"

Según su versión, Juana ha intentado hablar con ellas en numerosas ocasiones, pero la mayor no quiere saber nada de ella. “La mayor se casó, no me avisó. Tengo dos nietos, que tampoco conozco. No me quieren en su vida”, ha añadido, visiblemente afectada. “Exigirme dónde vamos a vivir, qué nos vamos a poner, yo no quiero ropa del mercadillo... Las mamás de mis amigas se van a jugar al pádel y tú te vas a fregar chalets...”, son algunos de los reproches que recibió por parte de sus hijas cuando todavía mantenían relación.

Pero también ha querido explicar la mala relación que tenía con la familia de su marido y con su propio esposo. “En mi casa eran todo gritos y malos modos y mi suegra no lo aceptó nunca. Yo intenté hablar con ella. A mí me tenía anulada, si estábamos con gente yo tenía que levantar la mano para poder hablar. Mis hijas veían esto”, ha concluido. Ahora, solo le queda llevar para adelante su decisión.

¿Debes cuidar a tus padres?

La respuesta es clara y concisa: sí. Los hijos tienen la obligación de atender y cuidar las necesidades de sus padres. El Código Civil lo recoge en su artículo 143 en el que explica el concepto “darse alimentos”. Ambos están obligados a dar alimentos, por lo que es una obligación el, por ejemplo, alimentar a los padres.

Eso sí, por dar alimento debemos entender que es todo lo que esté en las manos de los hijos para el sustento, vestir y dar asistencia médica. En otras palabras, no solo deben dar comida, sino aportar las necesidades básicas.

Qué pasa con el dinero y bienes de la herencia en caso de divorcio.

Desheredamiento

Con independencia de que los padres cuenten con la ayuda de una persona o se encuentren en una residencia, esto no debe suponer que los hijos se olviden del cuidado de los padres. Es indispensable estar en contacto para que la calidad de vida de los padres no se vea empeorada. De lo contrario, se puede considerar como abandono, el cual no solo significa el hecho de dejarlos en una vivienda y no ir a verlos.

En este contexto, en los últimos meses, se han puesto encima de la mesa los desheredamientos, los cuales son posibles en el caso de que los padres sientan que sus hijos no han estado en los momentos más claves para ellos.