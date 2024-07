Investigan a tres menores por difundir imágenes sexuales de varias chicas: facilitaban a los destinatarios sus teléfonos para que pudieran hablar con ellas

04/04/2024 Agente de la Guardia Civil examina un ordenador. POLITICA GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil investiga a tres menores de edad por difundir imágenes de carácter sexual de varias chicas, también menores de 18 años, que les habían enviado mientras mantenían relaciones sentimentales y de amistad con ellas, y que habían sido reenviadas una vez habían terminado los vínculos. La investigación, que se enmarca en la Operación Epicureo, se basa en un supuesto delito de difusión de imágenes de contenido íntimo y sexual. Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, a uno de ellos también se le investiga por un delito de pornografía infantil.

Uno de los investigados, vecino de la localidad de Valverde del Camino (Huelva), había tenido varias relaciones sentimentales y de amistad con diferentes chicas menores de edad y de diversas localidades de la provincia de Huelva y durante ese tiempo, de forma voluntaria, ellas les enviaban fotos de carácter íntimo y sexual. Una vez finalizada la relación y sin consentimiento de estas, el investigado se dedicó a realizar intercambios de las imágenes con personas de otras localidades e incluso de otros países, facilitando incluso a sus destinatarios, el número de teléfono de las víctimas, para que pudieran hablar con ellas.

El autor del supuesto delito disponía de una copia de seguridad en una nube donde almacenaba todos estos archivos y podía realizar el intercambio de imágenes de forma más fácil. En la investigación también se logró identificar a otros dos menores, vecinos de Valverde del Camino y Palos de la Frontera, con los que realizaba el intercambio de imágenes.

Tras las investigaciones, que se han prolongado durante más de un año, los agentes pudieron comprobar que el menor investigado tenía almacenada en la memoria de su teléfono, las imágenes de menores con las que había tenido algún tipo de relación sentimental o amistad, además de otras chicas, algunas de ellas de distintos países y todas de contenido íntimo o sexual.

Las menores fueron extorsionadas

El resultado de la operación ha concluido con la identificación de diez víctimas, y no se descarta la posibilidad de nuevas detenciones. Además, varias de las personas que recibieron las imágenes se pusieron en contacto con las menores, extorsionándolas bajo amenaza de difundir sus fotografías si no accedían a enviar nuevas imágenes y videos de naturaleza sexual. Algunas accedieron ante las amenazas, mientras que otras, optaron por no enviar nada, bloqueando al contacto.

*Información elaborada por EFE