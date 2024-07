Macron revive en la segunda vuelta y Ensemble se coloca como segunda fuerza política en la Asamblea

Emmanuel Macron votando durante la segunda vuelta de las elecciones legislativas francesas (MOHAMMED BADRA/Pool via REUTERS)

Ensemble (Ensemble), el partido liderado por el presidente de la República, Emmanuel Macron, ha obtenido un resultado de entre 150 y 170 escaños en la segunda vuelta de las elecciones legislativas de este 7 de julio, según los sondeos oficiales.

De este modo, la coalición que incluye a los partidos La República en Marcha, Movimiento Demócrata, Actuar, Territorios en Progreso, Horizontes, el Partido Radical y En Común ha logrado unos resultados mucho mejores de lo que se esperaba en las encuestas, y sobre todo también muy por encima del voto recibido en la primera vuelta, con solo el 20,04% de los votos.

Aún así, los resultados sitúan al partido de centro como la segunda fuerza política del país, por detrás del Nuevo Frente Popular (NFP) pero logrando superar a Agrupación Nacional (RN), partidos que han obtenido entre 172-192 y entre 132-152 escaños, respectivamente. Todo ello en un Parlamento que queda, a partir de ahora, sin una mayoría clara, al no haber logrado ningún partido los 289 diputados necesarios, y que deja una incógnita bastante grande acerca de quién ocupará próximamente el cargo de Primer Ministro.

Lo que es ya muy probable es que el Presidente deberá cohabitar con un Primer Ministro que no será de su formación. Sobre ello se ha pronunciado Édouard Philippe, líder de Horizontes y ex primer ministro con Macron, que en aras de un “Gobierno estable” no se ha mostrado dispuesto a pactar ni con Agrupación nacional ni con Francia Insumisa, el partido más votado dentro del Nuevo Frente Popular.

Resultados de las elecciones francesas 7 de julio en la segunda vuelta (Infobae)

Un ‘milagro’ de última hora

No obstante, el partido de Macron tiene motivos para sentirse, al menos, realmente satisfecho. En primer lugar, porque los sondeos de hace unas semanas auguraban un resultado mucho peor para la coalición de centro, la cual apenas aspiraba a superar el centenar de escaños y había logrado solo 2 de los 77 adjudicados en la primera vuelta. Los sondeos oficiales publicados a las 20 de la tarde, no obstante, ya situaron a Ensemble incluso por encima de RN, con un resultado estimado de entre 150 y 170 escaños.

En segundo lugar, porque el cordón sanitario a la extrema derecha realizado junto al NFP ha dado sus frutos. Ensemble y el partido de izquierdas acordaron pedir a todos los candidatos de ambas formaciones que quedaran en tercera posición que se retiraran para ‘ceder’ sus votos al otro partido, en aras de que RN no saliera como el partido más votado y se quedara con el escaño. De este modo, más de 200 candidatos decidieron hacerlo, una estrategia que ha dado sus frutos.

Por otro lado, lo que nadie esperaba, en un principio, era que la izquierda lograra ganar las elecciones, algo que ha sido ya desde el principio motivo de entusiasmo en la formación de izquierdas, que no ha tardado en señalar a Macron y decirle que “tiene el poder y el deber de hacer un llamamiento al Nuevo Frente Popular para que gobierne”.

El presidente francés, Emmanuel Macron (derecha), deposita su voto flanqueado por la primera dama francesa, Brigitte Macron (centro), en la segunda vuelta de las elecciones parlamentarias francesas (MOHAMMED BADRA /Pool vía REUTERS)

Una dimisión y una incógnita

Otro de los hombres fuertes de Macron, Gabriel Attal, también ha hablado ante los medios tras conocerse los sondeos. Sin embargo, lo ha hecho para anunciar que presentará su dimisión como primer ministro al no haber “logrado la mayoría” en las legislativas. “Nunca me resignaré a que millones de nuestros ciudadanos hayan optado por votar a los extremos”, ha recalcado. “Al pueblo francés le digo: os respeto a todos y cada uno de vosotros. Algunas vidas son más difíciles que otras, y son esas vidas las que debemos mejorar. Esté donde esté, siempre me comprometeré a cumplir este objetivo”.

Aún así, los buenos resultados de Ensemble no cierran la posibilidad de que Attal vuelva a ser elegido como primer ministro, en caso de que NFP accediera a esta posibilidad -lo cual, de momento, difícil-. Además, Macron también podría pedirle que se quedara en su cargo, al menos, hasta que se encontrara a un sustituto.