Alma Cortés, embarazada de ocho meses, sufre un accidente con el coche que provoca que acabe en el hospital

Alma Cortés Bollo tras su paso por 'Supervivientes 2023' (EUROPA PRESS)

La hija de Raquel Bollo, Alma Cortés, está afrontando su segundo embarazo completamente diferente al anterior. Y es que la joven ha sufrido varios sustos en sus ocho meses de embarazo, el último de ellos, un accidente de coche ocurrido el pasado martes 2 de julio que ha provocado que acabara en el hospital.

“Estos primeros meses han sido matadores. Apenas he tenido vida, me he pasado cuatro meses y medio vomitando, se me juntaron infecciones, virus… un poco de todo. La verdad es que no veía la luz. Miguel me está dando muchísimos más problemillas de los que me dio mi hija Jimena. Pero ya empiezo a disfrutar de lo que puede conllevar el embarazo, estar bien, que quiera salir y entrar…”, explicó a la revista SEMANA, donde anunció la noticia.

Sin embargo, el mayor de los sustos ha ocurrido esta semana, ya que tal y como ha comentado ella misma este miércoles a través de redes sociales, la familia se encuentra actualmente preparando el baby shower de Miguel, a quien han nombrado en honor al padre. Pero el día anterior tuvieron un accidente que la hizo acabar el día en urgencias. Un motivo que provocó que desapareciera durante todo el día de las redes sociales, por lo que se ha sentido en la obligación de compartirlo.

“No me he pasado por aquí porque el día no terminó de la mejor forma. Tuve un percance con el coche, pero, gracias a Dios, está todo bien. Por esto estuve más desaparecida en la segunda parte de la tarde, y con todas las cosas que tenía que hacer... Pero bueno. Fuimos al hospital, revisamos, y todo bien”, compartió la hija de Chiquetete a sus seguidores, tranquilizando sobre la salud del bebé y de ella.

Historia compartida por @almacbcortes en redes sociales (INSTAGRAM)

Además de este incidente, la joven también ha sufrido una amenaza de parto a las 27 semanas de gestación, lo cual le provocó tener que mantener reposo absoluto. Pero nada más conseguir el alta tuvo que volver a acudir al hospital por “fiebres superaltas” provocadas por una infección de orina. “Pero yo que soy incansable, invencible y muy mala paciente, lo estoy haciendo todo correctamente y nos encontramos en la semana 28 más cinco días y la fiebre ha desaparecido, el malestar sigue desapareciendo con los días”, explicó en ese entonces.

Parejas enredadas

El segundo embarazo de Alma no ha sido el único motivo por el que la joven ha estado de actualidad en los últimos meses: su expareja, Juan José Peña, y la de su hermano Manuel Cortés, Aguasantas Vilches, anunciaron su compromiso a través de redes sociales. “Juntos por muchas etapas. Se arrodilló él, se lo pedí yo”, decía la publicación con un pequeño vídeo en Instagram, que sumó más de 2.500 ‘me gusta’ en cuestión de horas. Juan José Peña y Alma tuvieron a su primera hija Jimena cuando ella tenía solo 19 años, pero su relación nunca llegó a buen puerto. Sin embargo, ahora que tiene 24 años y una nueva pareja, afronta esta etapa con mucha más madurez.