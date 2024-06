Todos los conciertos de las fiestas de Torrejón de Ardoz: de Myke Towers a Nicki Nicole

Nicki Nicole durante uno de sus conciertos

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha anunciado la incorporación de Nicki Nicole y Bonnie Tyler al cartel de las Fiestas Populares 2024, completando así un programa repleto de estrellas que se desarrollará a lo largo del mes de junio en distintos emplazamientos del municipio. Este anuncio fue realizado a través de la cuenta oficial de la artista Edurne, quien filtró el cartel esta mañana. De acuerdo con el Ayuntamiento, la programación será la “más internacional” en la historia de las fiestas locales.

El primero de los conciertos destacados será el de Edurne en la Plaza Mayor. La conocida cantante, que ha representado a España en Eurovisión y tiene una sólida carrera en la música pop, será la encargada de inaugurar las festividades. Este concierto promete ser uno de los momentos más esperados de las fiestas. Bonnie Tyler, icono de la música rock de los años 80, actuará el sábado 22 de junio a las 23:00 horas en el Recinto Ferial. Conocida por éxitos como Total Eclipse of the Heart y Holding Out for a Hero, su presencia añade un toque de nostalgia y calidad internacional al evento.

Nicki Nicole, una de las figuras emergentes del trap y la música urbana argentina, tiene programado su concierto para el domingo 23 de junio a las 23:00 horas en el Recinto Ferial. Debido a la gran expectación y para controlar el aforo, el acceso a este concierto será con invitación. Las invitaciones podrán ser obtenidas por personas empadronadas en Torrejón de Ardoz o a través de la cesión de una entrada por parte de un residente, evitando así la reventa y garantizando la seguridad del evento.

El mismo día y a la misma hora, Falete ofrecerá un espectáculo en la Plaza Mayor. Reconocido por su potente voz y su interpretación del flamenco y la copla, Falete promete una noche llena de emoción y pasión musical. El lunes 24 de junio será el turno de Myke Towers, uno de los intérpretes más influyentes del reguetón y música urbana, quien también actuará a las 23:00 horas en el Recinto Ferial y cuyo acceso será igualmente con invitación. Myke Towers ha ganado popularidad con hits como “Bandido” y colaboraciones con artistas de renombre internacional.

Bonnie Tyler (Grosby Group)

Unas fiestas para el recuerdo

María Becerra, otra destacada artista de la música urbana argentina, cerrará las fiestas el martes 25 de junio a las 22:00 horas en el Recinto Ferial. Conocida por sus éxitos como “High” y “Animal”, Becerra ha logrado conquistar a una amplia audiencia con su estilo único y su talento vocal. Al igual que en otros conciertos destacados, el acceso será mediante invitación para controlar el aforo y garantizar la seguridad.

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha subrayado que todos los conciertos serán de acceso gratuito, aunque algunos, como los de Nicki Nicole, Myke Towers y María Becerra, requerirán invitación para evitar problemas de aforo y garantizar la comodidad y seguridad de los asistentes. Además, la organización ha insistido en que la venta de estas invitaciones está terminantemente prohibida para prevenir la reventa y asegurar que las entradas lleguen a los verdaderos interesados.

La seguridad y la organización del evento serán prioridades para el Ayuntamiento, que ha comunicado que se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar el éxito y la tranquilidad de las fiestas. Los asistentes podrán consultar los horarios y detalles de todos los conciertos en las redes oficiales del Ayuntamiento y de los artistas involucrados. Con una programación tan variada y la inclusión de artistas de relevancia internacional, las Fiestas Populares 2024 de Torrejón de Ardoz prometen ser un evento memorable y una excelente ocasión para disfrutar de música en vivo, diversidad cultural y entretenimiento para todos los públicos.