El BCE inicia las ‘rebajas’ de tipos de interés este mes, pero los analistas prevén que los recortes lleguen hasta los 25 puntos básicos a finales de 2025

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos. REUTERS/Ralph Orlowski

El momento ha llegado. El Banco Central Europeo (BCE) dará un volantazo a su política monetaria y en la reunión que su Consejo de Gobierno celebrará el próximo jueves 6 de junio bajará los tipos de interés 25 puntos básicos, hasta colocar el precio del dinero en el 4,25%, desde el actual 4,5%.

Este cambio de dirección lo esperan desde principios de año colectivos como los futuros compradores de vivienda que necesitan pedir una hipoteca para financiarla y que, con la bajada de tipos, encontrarán en el mercado ofertas más baratas. También los actuales hipotecados se beneficiarán con el cambio de rumbo del eurobanco y, después de ver cómo sus cuotas han subido una media de 8.000 euros en dos años, verán que se abaratan al ritmo de la caída del euríbor. En general, la bajada de tipos beneficiará a todos los que tengan que pedir un préstamo al banco debido a que los intereses que este les cobrará serán menores al bajar el precio del dinero.

Los analistas dan por descontada la bajada de 25 puntos básicos del jueves tras las declaraciones del vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, que a finales de mayo señaló que “estamos adoptando un enfoque prudente, que favorece una reducción de 25 puntos básicos de las tasas de interés”.

Este adelanto de las previsiones anunciado por De Guindos, hace que “con casi con total seguridad, el BCE recortará los tipos de interés el próximo jueves”, asegura Germán García Mellado, gestor de renta fija de A&G. También Ben Laidler, estratega de mercados globales de eToro, da por hecho el movimiento a la baja del eurobanco, debido a que los datos de inflación europeos “dan luz verde a una histórica primera bajada de tipos”. Y eso, a pesar de que la inflación subió en la eurozona en mayo por encima de lo esperado, un 2,6%, dos décimas más que con las que cerró abril, pero sigue estando cerca de mínimos de tres años.

La primera caída de las tasas de interés en junio se producirá dos años después de que el supervisor decidiera subirlas en julio de 2022 con el objetivo de doblegar la inflación, y es el primer recorte del precio del dinero en la eurozona desde septiembre de 2019, cuando el BCE redujo la tasa de su facilidad de depósito, mientras que mantuvo sin cambios las de refinanciación y préstamo, que no han bajado desde marzo de 2016.

¿Cuántas bajadas más?

Lo que todavía no se sabe es el número y el ritmo de bajadas de tipos que acometerá el BCE a lo largo de este año y del próximo. De Guindos no se ha pronunciado sobre este punto. Se ha limitado a manifestar que el BCE no ha tomado, por ahora, ninguna decisión debido a la elevada incertidumbre que existe.

En las últimas semanas, la eurozona ha publicado datos macroeconómicos que alejan a la región de la recesión, a la vez que se ha conocido que la inflación se situaba por encima de lo estimado. “Esto, junto con un mercado laboral que sigue algo tensionado, da más argumentos a los miembros hawkish del BCE -halcones en castellano y partidarios de mantener los tipos elevados- para enfriar expectativas respecto a próximas bajadas de tipos”, insiste Germán García Mellado.

Otro factor relevante a tener en cuenta, según el gestor de renta fija de A&G, será la evolución de la política monetaria en EEUU y las implicaciones que pueda tener en la evolución de las futuras bajadas de tipos en la eurozona.

En este sentido, Christine Lagarde, presidenta del BCE, ha sido muy tajante al señalar que no dependían de la Fed a la hora de subir o bajar los tipos, y sí de los datos. Sin embargo, estas declaraciones fueron suavizadas por varios miembros del Consejo de Gobierno, por lo que “será interesante escuchar lo que opine Lagarde en la reunión del 6 de junio. Parece que la fortaleza de la economía americana va a retrasar el inicio de bajadas de tipos por parte de la Fed y este será un aspecto que deberán tener en cuenta los responsables del BCE al tomar futuras decisiones debido las implicaciones que puedan tener sobre el tipo de cambio las divergentes políticas monetarias”, apunta García Mellado.

Todo ello incrementa las dudas sobre futuros movimientos del supervisor a partir de julio, reconoce Manuel Pinto, analista de XTB, ya que se ha producido una subida de los salarios, un incremento de la masa monetaria, el repunte de la inflación general, la mejora de la actividad económica y la existencia de posibles shocks externos que impulsen las materias primas. Todo ello, “son motivos para mantener los tipos más altos durante un mayor periodo de tiempo, sin olvidarnos de la presión inflacionaria que ejercería una posible debilidad del euro”, apunta Pinto.

Recortes a cámara lenta

En este escenario, el BCE asume riesgos al decidir bajar los tipos en junio, sobre todo si la inflación de la eurozona sigue alejándose de su objetivo del 2% y la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de Inglaterra esperan antes de comenzar a recortar los tipos de interés.

“Los datos serán los que marquen el camino del mercado, pero en nuestro escenario actual seguimos viendo dos recortes de tipos en 2024″, indica Manuel Pinto. Ben Laidler considera que es probable que las ‘rebajas’ ”vengan acompañadas de un mensaje de ‘ir despacio en nuevos recortes’, hasta que veamos una tendencia de precios más definitiva hacia el objetivo de inflación del 2%”. Por ello, la mayoría de analistas, entre ellos Riccardo Marcelli Fabiani, economista senior de Oxford Economics, descartan que se produzcan nuevas bajadas de tipos en julio.

Rubén Segura-Cayuela, economista jefe de Bank of America para Europa, se ‘moja’ más y prevé que a la bajada de 25 puntos básicos de junio seguirán otros 75 puntos básicos de recortes en 2024 y un ajuste de 125 puntos básicos en 2025. Cree que “es más probable que el próximo movimiento sea en septiembre que en julio”. Mientras que Ulrike Kastens, economista para Europa de DWS, mantiene sus previsiones de “tres recortes de tipos más hasta finales de marzo de 2025″.