El conflicto de Belén Esteban con el restaurante que han abierto en su honor en Barcelona: “Tengo mis derechos de imagen”

El restaurante de Barcelona que rinde homenaje a Belén Esteban puede tener los días contados. Pese al furor que este local ha causado en redes sociales, ahora la protagonista se ha pronunciado y no está precisamente contenta con la existencia de este negocio.

En declaraciones a los medios tras la presentación de Ni que fuéramos Sálvame, el nuevo formato de Fabricantes Studio rebautizado como Ni que fuéramos por el reclamo de derechos de Mediaset España, la de Paracuellos ha sido tajante al hablar del restaurante en su honor: “A mí que no me homenajeen, yo tengo mis derechos de imagen”, ha espetado.

En concreto, se trata del local abierto por la cadena Berto’s Milanesa en el SOM Multiespai de la Ciudad Condal, un restaurante que está lleno de fotografías y vídeos de la ‘princesa del pueblo’, desde la carta hasta las mesas e incluso el baño, que homenajea también a otros colaboradores de Sálvame.

Ha sido esa utilización no autorizada de la imagen lo que ha llevado al equipo legal de Belén Esteban a ponerse en contacto con los propietarios del negocio, según ella misma ha desvelado. “A mí me parece muy bien que la gente trabaje, pero no es normal lo que han hecho y encima sin pedir permiso”, añadía Belén Esteban.

La de Paracuellos apunta que muchos de sus seguidores creen que el local es suyo y que nadie le consultó antes de abrir este local. “Es que la carta soy yo en la revista ¡Hola!”, comenta la Esteban, que asegura que ha recibido muchos mensajes felicitándola por la calidad de la comida en el restaurante. “Que yo la milanesa la hago en mi casa, ese restaurante no es mío, que quede claro”, insiste.

Regreso a la televisión

Más allá de este conflicto legal con su marca personal, Belén Esteban regresa este miércoles 15 de mayo a la televisión como protagonista del primer proyecto de Fabricantes Studio, la compañía fundada por Adrián Madrid y Óscar Cornejo tras la venta de La Fábrica de la Tele a Mediaset España.

Ni que fuéramos supondrá el salto del universo Sálvame al streaming, ya que el espacio se emitirá en directo en YouTube, Twitch y otras plataformas. Sin embargo, el formato no podrá utilizar la marca del extinto programa de Telecinco como tenía previsto, pues un reclamo de última hora por parte de la cadena ha obligado a la productora a eliminar toda mención a Sálvame apenas 24 horas antes de su estreno.