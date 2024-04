Un argentino que viaja por el mundo explica las 5 razones por las que prefiere vivir en España a EEUU: “La salud es gratuita”

@sashaviaja (TikTok)

¿Vivir en España o en Estados Unidos? Es la pregunta que más le realizan a Sasha en su perfil de TikTok, un travel influencer, es decir, un creador de contenido que viaja por el mundo. El argentino ha publicado en su perfil de esta red social un análisis detallado sobre las condiciones de vida que ofrecen ambos. Una competición que, por goleada, gana nuestro país.

Cinco razones enumera el influencer para defender que en España se vive mejor. Lo primero que destaca es que es una nación mucho más segura. “Como ya sabrán en Estados Unidos por cualquier cosa nos cagamos a tiros, no me gusta lo más mínimo”, reconoce. Basta con mirar los datos de la plataforma Gun Violence Archive, para comprender lo que plantea. En lo que va de año se han registrado 5.084 muertes por armas en Estados Unidos.

“La salud gratuita es un puntazo”

Considera también importante mencionar que la salud en nuestro país es gratuita y lo define como un “puntazo” para las personas que emigran. Explica que en una primera instancia llegó sin papeles y que eso no le impidió poder acudir al médico. “Tener acceso a la salud es algo que uno no valora hasta que lo necesita y en Estados Unidos te fundes”, añade el creador de contenido. “Como tengas que pedir una ambulancia prepárate cuando te venga la cuenta”, avisa. No es ningún secreto que la sanidad de los norteamericanos no es barata y que el servicio público no cubre gran parte de las atenciones. De media, el precio de solicitar una ambulancia oscila entre los 400 y los 1.200 dólares.

Si algo sabe Sasha es de viajes y en esto se basa su tercera razón para la defensa de España, “geográficamente muy bien posicionada”. Apunta que el estar “en el centro del mundo” permite desplazarse a otros países por precios mucho más accesibles. Este punto está relacionado con el siguiente y es que el turismo también es más barato.

La última cuestión, y para él la más importante, es que todas las personas que llegan sin papeles pueden lograrlos “como mucho al cabo de dos años”. “España te los otorga, Estados Unidos no”, asegura.

“No comparen a España con Estados Unidos”

Para finalizar, lanza un mensaje para “las muchísimas personas que critican España y la comparan con Estados Unidos”. Les pide que no lo hagan y que entiendan la razón por la que los que emigran se decanten por nuestro país y que es, básicamente, la posibilidad de acceder a los papeles. Una situación que puede convertirse en toda una odisea en la nación norteamericana.

El documento que acredita la residencia legal a inmigrantes es conocido como la Green Card, que otorga derechos, beneficios y obligaciones en el país. Uno de los requisitos esenciales para poder obtenerla es contar con la figura del patrocinador, un empleador que realice un contrato de trabajo o un familiar que ya resida allí. El trámite para que una persona mayor obtenga la Tarjeta Verde puede ascender hasta los 2.145 dólares.