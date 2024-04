Este es el dinero que cuestan unas elecciones autonómicas

Varias personas votan en las elecciones de Galicia en 2023 (Carlos Castro/Europa Press)

Este domingo 21 de abril, el pueblo vasco tendrá la oportunidad de votar al que quieren que sea su próximo gobierno autonómico. No serán los únicos comicios que tendremos en España este año, ya que también el 12 de mayo habrá elecciones en Cataluña. Tanto un territorio como el otro son, junto con Andalucía y Galicia, las cuatro comunidades autónomas en las que no coinciden las elecciones municipales y las autonómicas, teniendo por lo tanto, un coste económico más alto. Esto es así dado que, en estos casos, son las autonomías las que fijan su propio calendario electoral, lo que no las ata a esta medida de ahorro que sí se cumple en el resto de España.

De igual modo, los costes de los comicios dependen mucho del territorio en el que se produzcan: población, distribución de las zonas electorales, número de partidos... Son muchas las variables que entran en juego, pero es sobre todo la primera la que determina el precio final. Así, las elecciones suelen rondar los 2,9 euros por cada persona que pueda votar. Por ello, en el caso del País Vasco, con un censo electoral -según el INE- de 1.712.301 electores a 21 de abril de 2024, las elecciones tendrían un coste cercano a los 5 millones de euros.

Cuatro grandes gastos

Este precio sería inferior, por lo tanto, al de las otras tres comunidades autónomas, ya que Andalucía y Cataluña son las dos regiones más pobladas del territorio nacional, y el censo electoral de Galicia superaba, también, los dos millones de electores. En declaraciones al periódico La Razón, Antonio Gallardo, experto en este tema, aseguró que dichas cantidades se distribuyen en cuatro grandes partidas. Las dos más costosas son las de buzoneo obligatorio de propaganda electoral y de votos por correo y la seguridad. El otro par de partidas, por lo tanto, irían dedicadas al escrutinio de los votos y a la difusión de datos y la logística.

Cabe recordar que las personas que estarán en las mesas electorales también cobraran un pequeño sueldo a cambio de los servicios prestados. En Euskadi, 24.255 personas han sido convocadas, de las cuales 8.085 serán presidentes y vocales -el resto son suplentes-. Estas serán las personas que, el domingo, ocupen a su vez casi 2.700 mesas electorales. A cambio de las doce horas en las que tendrán que estar allí -de 8 a 20, empezando una hora antes de que abran las puertas los centros de votación-, el Estado les pagará 85 euros sin ninguna retención fiscal, lo que supondrá un gasto de 687.225 euros incluidos en la cifra anterior.

Otros costes de las elecciones

Al precio de las elecciones de este domingo habrá que sumarle, también, el dinero que se ha invertido en la propaganda electoral que se ha visto durante las últimas semanas. Dicha cifra depende de los resultados electorales que los distintos partidos cosecharan en los comicios anteriores. La Ley Electoral General establece que las formaciones pueden gastar, como mínimo, un 20% de su límite de gasto electoral en prensa en radio y otro 20% en publicidad exterior.

Por otro lado, la Ley electoral del País Vasco explicita, en su artículo número 147, que “en las elecciones al Parlamento Vasco, el límite de los gastos electorales será el que resulte de multiplicar por 0,42 euros el número de habitantes correspondientes a la población de derecho de las circunscripciones donde cada partido, federación, coalición o agrupación presente sus candidaturas”. A esta cantidad, además, podrían sumársele otros 200.000 euros “por cada circunscripción donde aquellos presenten sus candidaturas”. Aplicando todo esto a las provincias de la comunidad, el gasto podría superar, a su vez, los dos millones de euros.

