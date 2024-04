Trabaja en Gibraltar pero vive en España: el problema de una joven para acceder a un médico

@laurabt2. (TikTok)

Una joven española, residente en Gibraltar, ha utilizado su cuenta de TikTok para exponer las dificultades que enfrenta para recibir atención médica en España debido a su situación laboral. Según narra, el problema radica en la necesidad de tramitar un documento que le permitiría acceder a los servicios de salud españoles, documento que solo tiene un año de validez y cuya renovación implica un proceso burocrático prolongado.

“Para tener médico en España tengo que arreglar un papel que tiene validez un año, pero no puedo arreglar hasta que se cumpla. Es decir, entre lo que tarda Gibraltar en mandarme el papel y lo que tarda España, la Seguridad Social en darme una cita para sellar dicho papel y yo llevarlo al centro de salud del año, Pierdo cuatro meses solo en arreglar papeles”, cuenta con enfado.

Un año de trámites burocráticos

Debido a que su puesto de empleo se encuentra en Gibraltar, la joven debe esperar a que las autoridades de este territorio tramiten los documentos que acreditan su situación, y luego debe gestionar una cita en la Seguridad Social de España para poder formalizar el trámite. Este proceso consume aproximadamente cuatro meses cada año solo en la gestión de los papeles necesarios, tiempo durante el cual queda excluida del sistema sanitario español.

Durante este período, en caso de necesitar atención médica, debe enfrentarse a la barrera de no estar registrada como paciente en el sistema de salud, lo que resulta en que se le envíen facturas por los servicios recibidos. Posteriormente, tiene que navegar a través de otra serie de trámites burocráticos para evitar estos cobros: “Cuando voy, obviamente me tienen que atender, pero yo no tengo médico y me mandan factura a mi casa. Después tengo que arreglar otro millón de papeles para que no me cobreN la factura. Y todo eso gracias a tu gobierno, porque yo pago impuestos igual que tú.”

El video de la joven ha recibido numerosas reacciones, con varios usuarios comentando que si fuera extranjera recibiría asistencia médica sin requisitos previos. Ante estas reacciones, ha expresado su frustración, argumentando que, a pesar de ser española, el hecho de trabajar en el extranjero parece privarla de ciertos derechos, mientras que personas sin documentación en España acceden a servicios completos.

La española también ha destacado que, aunque en Gibraltar existen servicios médicos, su condición de ciudadana española y considera que como contribuyente debería tener garantizado el acceso al sistema de salud en España.

“Con el sueldo que ganas allí en Gibraltar te puedes permitir uno privado en España, porque vives con el sueldo de Gibraltar y el nivel de vida Español”, comenta otra en la línea de otro de los debates paralelos que se han abierto a raíz del video, a lo Laura contesta: “¿Pero tú cuanto te crees que cobro?”