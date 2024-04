La madre de un acusado por corromper a una menor: “Lo quiero con locura, pero tiene un problema”

Juzgados de Sevilla (JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS)

La Sección Cuarta de los Juzgados de Sevilla recogió ayer el juicio contra J. F. O., de 50 años, acusado de realizar una propuesta sexual a una niña de 13 años en la localidad de Alcalá de Guadaíra. La Fiscalía solicita una condena de tres años de cárcel, a lo que él se declara inocente a pesar de haber sido reconocido en dos ocasiones durante el juicio por la menor.

Los hechos ocurrieron el 10 de julio de 2019 en la Plaza del Perejil, tras salir de unas clases particulares en la biblioteca del municipio, la víctima declaró que un hombre con “pinta rara” se le acercó con un perro y le ofreció “te doy 100 euros si me dejas comerte el chumino”. Durante el juicio, la joven ratificó que se trataba del acusado ya que “se me quedó esa mirada extraña de cuando me agarro. Cuando lo vi, dije: es él”. La menor asegura que sufrió de pesadillas tras lo sucedido pero con el tiempo dejó de tener secuelas y, tal y como confirmó la forense, no ha necesitado tratamiento. Sin embargo, J. F. O. sí que admitió haber sufrido represalias con lo ocurrido.

Fachada de la biblioteca "Editor José Manuel Lara" de Alcalá de Guadaíra, Sevilla (Europa Press)

El procesado se considera la víctima de todo y se declaró inocente durante el juicio. Sus padres acudieron al Palacio de Justicia para apoyar a su hijo, y al comenzar la sesión, la madre respondió a la pregunta de la magistrada sobre si era pariente del encausado: “Sí, lo quiero con locura, pero tiene un problema”. El juicio comenzó dos horas más tarde de lo previsto, ya que el supuesto acosador no conseguía ponerse de acuerdo con su abogado. De hecho, durante el tiempo del juicio el hombre no dejó de discutir con su letrado ya que no admitía el acuerdo de conformidad que se le planteaba.

“Soy la víctima, no el verdugo”

Durante la sesión, el acusado se dirigió a las magistradas para recriminarles que le iban a condenar en base a sus delitos anteriores, “por estadística”. A lo obtuvo como respuesta “eso no es así”, por parte de la presidenta de la sala. J. F. O. aseguró tener dos testigos de lo ocurrido el 10 de julio de 2019 y la Sección Cuarta le ha otorgado hasta el próximo 11 de abril la posibilidad de obtener sus testimonios. A su vez, admitió que, aunque suele ir por la zona de la Plaza del Perejil, en ese momento no se encontraba allí y también negó el ofrecimiento de dinero a la menor a cambio de tocamientos sexuales.

La plaza se encuentra cercana al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 del municipio sevillano y el inculpado admite acudir de forma intermitente a la audiencia: “Es un tema que tengo denunciado desde hace años. Esto es una represalia. Soy la víctima, no el verdugo. Hoy estoy cerrado, no permito que mi sobrina me dé un beso. Esto ha sido un vuelco a mi vida, me tenéis que ayudar”. Además, confesó en la audiencia que no se declaraba heterosexual y contradijo la declaración de la víctima. Por su parte, la joven ratificó tras lo ocurrido a J. F. O. en las fotografías que le facilitaron los agentes que la atendieron; y además, durante una rueda de reconocimiento.