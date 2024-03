Última hora de Antonio Tejado. La Fiscalía pone un elevado precio a su libertad provisional

En prisión provisional desde el pasado 12 de febrero acusado de ser el presunto autor intelectual del robo a la casa de María del Monte e Inmaculada Casal, Antonio Tejado declaraba voluntariamente ante el juez el 15 de marzo para defender su inocencia. Como se esperaba, se desvinculaba de la organización criminal -asegurando incluso que no conocería a sus miembros a excepción del cabecilla, 'El Ruso', ya que entrenaba en su gimnasio-, negaba cualquier tipo de implicación en el violento atraco e insitía en su inocencia, afirmando que está convencido de que su tía sabe que no ha tenido nada que ver. Una declaración tras la que su abogado, Fernando Velo, solicitaba formalmente su libertad provisional al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla por la falta de pruebas en su contra. Cauto y prudente, el defensor de Tejado evitaba dar detalles sobre su escrito, dejando en el aire cuándo se pronunciaría la justicia sobre la posible salida de prisión del sobrino de la cantante. Y ahora es 'El Diario de Sevilla' quién ha revelado cuál es la postura del Ministerio Fiscal sobre la libertad provisional hasta la celebración del juicio de los detenidos en el marco de la 'Operación Abgena' y cuál es la cantidad en concepto de fianza que piden para el ex de Rosario Mohedano cuando se cumple mes y medio de su entrada en la cárcel de Sevilla 1. Según el periódico sevillano, en el escrito que ha remitido la Fiscalía al juez encargado del caso se opondría a que los detenidos abandonen la prisión, pero han manifestado que en el caso de que el magistrado decida dejar en libertad provisional a los integrantes de la banda mientras continúa la investigación, ha fijado una fianza que, en el caso de Antonio, es superior al del resto de implicados en el robo a la vivienda de María del Monte. Para Tejado y Arsen Garibian 'El Ruso' el Ministerio Público habría solicitado una cantidad de 100.000 euros, mientras que para el resto se reduciría a la mitad, 50.000 euros. Una elevada cantidad sobre la que por el momento no se ha manifestado Fernando Velo y que se desconoce si Antonio podría reunir para salir en libertad provisional, aunque el juez instructor del caso tiene la última palabra y todavía no ha hecho pública su decisión.