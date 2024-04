Nebulossa actuará justo antes del grupo español Megara en la segunda semifinal de Eurovisión: el orden de actuación completo

Mary Bas, de Nebulossa, y Kenzy, de Megara. (EFE/RTV)

La segunda semifinal de Eurovisión 2024 tendrá doble presencia española. Después de que el certamen europeo anunciara que los países miembros del Big 5 -los cinco que pasan directamente a la final- actuarán por primera vez en las galas eliminatorias, este martes 26 de marzo se ha conocido el orden de actuación de las semifinales. Tal y como ha desvelado la organización, España mostrará su propuesta justo antes de San Marino, país que este año está representado por el grupo español Megara.

Así, Nebulossa cantará Zorra en directo el jueves 9 de mayo sobre el escenario del Malmö Arena. Será la décima actuación de la noche y tendrá lugar justo antes de que la banda participante del Benidorm Fest 2023 interprete 11:11, el tema ganador de Une Voce Per San Marino.

Te puede interesar: Megara, del Benidorm Fest a representar a San Marino en Eurovisión

“Es un año muy bueno”, ha declarado Christer Björkman, productor del certamen, tras hacer público el running order de las dos semifinales que tendrán lugar el martes 7 y el jueves 9 de mayo. El directivo destaca que las propuestas de esta edición tienen “mucha energía” y dan “mucho juego”.

Megara, en 'Una Voce per San Marino'. (RTV)

Además, Björkman ha expresado su emoción por el hecho de que los países del Big 5 y el anfitrión, Suecia, puedan “mostrarse plenamente” en las semifinales por primera vez en la historia, ya que hasta este año solo se emitía un adelanto de la grabación del ensayo de cada uno de ellos. De esta manera, Reino Unido, Alemania y Suecia actuarán a modo de exhibición en la primera semifinal, mientras que Francia, España e Italia lo harán en la segunda.

Este es el orden de actuación de las dos semifinales de Eurovisión 2024:

PRIMERA SEMIFINAL

1. CHIPRE / Silia Kapsis - Liar

2. SERBIA / Teya Dora - Ramonda

3. LITUANIA / Silvester Belt - Luktelk

4. IRLANDA / Bambie Thug - Doomsday Blue

REINO UNIDO / Olly Alexander - Dizzy

5. UCRANIA / alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

6. POLONIA / LUNA - The Tower

7. CROACIA / Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim

8. ISLANDIA / Hera Björk - Scared of Heights

ALEMANIA / ISAAK - Always On The Run

9. ESLOVENIA / Raiven - Veronika

10. FINLANDIA / Windows95man - No Rules!

11. MOLDAVIA / Natalia Barbu - In The Middle

SUECIA / Marcus & Martinus - Unforgettable

12. AZERBAIYÁN / FAHREE feat. Ilkin Dovlatov - Özünlə Apar

13. AUSTRALIA / Electric Fields - One Milkali (One Blood)

14. PORTUGAL / iolanda - Grito

15. LUXEMBURGO / TALI - Fighter

SEGUNDA SEMIFINAL

1. MALTA / Sarah Bonnici - Loop

2. ALBANIA / BESA - TITAN

3. GRECIA / Marina Satti - ZARI

4. SUIZA / Nemo - The Code

5. CHEQUIA / Aiko - Pedestal

FRANCIA / Slimane - Mon amour

6. AUSTRIA / Kaleen - We Will Rave

7. DINAMARCA / SABA - SAND

8. ARMENIA / LADANIVA - Jako

9. LETONIA / Dons - Hollow

ESPAÑA / Nebulossa - ZORRA

10. SAN MARINO / MEGARA - 11:11

11. GEORGIA / Nutsa Buzaladze - Firefighter

12. BÉLGICA / Mustii - Before The Party’s Over

13. ESTONIA / 5MIINUST x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

ITALIA / Angelina Mango - La Noia

14. ISRAEL / Eden Golan - Hurricane

15. NORUEGA / Gåte - Ulveham

16 PAÍSES BAJOS / Joost Klein - Europapa